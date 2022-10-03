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Контрнаступ ЗСУ. Військові вкотре звернулись до українців із проханням

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Контрнаступ ЗСУ. Військові вкотре звернулись до українців із проханням
«Південь» закликає не сповіщати навіть про позитивні новини з фронту
Генштаб ЗСУ

Будь-який витік інформації може вартувати життя як воїнам, так і мирним мешканцям

Збройні сили Україин звернулися до громадян нашої держави із проханням не сповіщати про позитивні новини на передовій передчасно. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Спікер командування Владислав Назаров пояснив, що будь-який витік інформації може вартувати життя як воїнам-визволителям, так і мирним мешканцям тих населених пунктів, де триває військова операція.

«Не сповіщайте навіть позитивні, на ваш погляд, новини про дії наших підрозділів. У свідомості, витримці та силі духу секрет нашого невпинного руху до перемоги», – зазначив Назаров.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Збройні сили України підтвердили звільнення села Торське на Донеччині. Торське знаходиться за 22 кілометри від Кремінної у Луганській області.

Нагадаємо, триває 222-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Теги: окупанти росія контрнаступ Україна ЗСУ війна

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