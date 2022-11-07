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Де в Україні сьогодні вимикатимуть світло: список «Укренерго» 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Де в Україні сьогодні вимикатимуть світло: список «Укренерго» 
У випадку запровадження аварійних відключень електроенергія може зникати раніше 
фото з відкритих джерел

Для стабілізації енергосистеми тривають планові відключення електрики 

7 листопада в Україні будуть планові відключення електроенергії. Їх запровадили з 6 ранку і до кінця доби. Про це інформує «Укренерго»

Енергомережа України ще досі не може відновити повноцінну роботу після терористичних атак Росії. У частині регіонів доводиться запроваджувати відключення, щоб уникнути перевантаження високовольтної інфраструктури.

З 6:00 і до кінця доби будуть активними графіки планових відключень: 

  • У місті Київ,
  • Київській,
  • Чернігівській,
  • Черкаській,
  • Житомирській,
  • Сумській,
  • Харківській,
  • Полтавській областях.

Області, які потерпатимуть від відключень ніхто не обирав – це наслідок руйнувань енергетичної інфраструктури після атак ракет та дронів. Нагадаємо, що об’єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада.

Де в Україні сьогодні вимикатимуть світло: список «Укренерго»  фото 1

До речі, також діятимуть й екстрені аварійні відключення в окремих областях. Їх запроваджуватимуть обленерго у випадку, якщо дефіцит буде більшим, ніж закладено в графіки. У випадку запровадження аварійних відключень електроенергія може зникати раніше від плану, а обмеження споживання тривати довше. 

Нагадаємо, масовані удари рашистів по інфраструктурі України, ніщо інше, як «енергетичний геноцид», але Київ має план протидії.

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Теги: Укренерго електроенергія

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