Де в Україні сьогодні вимикатимуть світло: список «Укренерго» 

У випадку запровадження аварійних відключень електроенергія може зникати раніше

Для стабілізації енергосистеми тривають планові відключення електрики

7 листопада в Україні будуть планові відключення електроенергії. Їх запровадили з 6 ранку і до кінця доби. Про це інформує «Укренерго»

Енергомережа України ще досі не може відновити повноцінну роботу після терористичних атак Росії. У частині регіонів доводиться запроваджувати відключення, щоб уникнути перевантаження високовольтної інфраструктури.

З 6:00 і до кінця доби будуть активними графіки планових відключень:

У місті Київ,

Київській,

Чернігівській,

Черкаській,

Житомирській,

Сумській,

Харківській,

Полтавській областях.

Області, які потерпатимуть від відключень ніхто не обирав – це наслідок руйнувань енергетичної інфраструктури після атак ракет та дронів. Нагадаємо, що об’єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада.

До речі, також діятимуть й екстрені аварійні відключення в окремих областях. Їх запроваджуватимуть обленерго у випадку, якщо дефіцит буде більшим, ніж закладено в графіки. У випадку запровадження аварійних відключень електроенергія може зникати раніше від плану, а обмеження споживання тривати довше.

Нагадаємо, масовані удари рашистів по інфраструктурі України, ніщо інше, як «енергетичний геноцид», але Київ має план протидії.