Допоможи енергетикам. «Укренерго» закликає правильно користуватись побутовими приладами (фото)

Українська енергосистема потребує часу на відновлення і їй протипоказані суттєві навантаження

«Укренерго» закликає українців розумно і своєчасно використовувати електроенергію. Така необхідність виникла через атаки Росії на енергетичну інфраструктуру нашої країни. Відповідний допис з'явився на сторінці у Facebook «Укренерго».

«Зараз наша енергосистема потребує часу на відновлення і їй протипоказані суттєві навантаження. Коли українці ввечері вимикають праску та обігрівач, не вмикають прання, диспетчерський центр «Укренерго» відразу бачить, як загальне споживання в країні зменшується.

«Укренерго» закликає збалансувати споживання енергоресурсів у вечірні години, щоб у спеціалістів не виникало потреби застосовувати примусові обмеження споживання.

«Вимикаючи енергоємні електроприлади кожен українець дбає про те, щоб і у вас, у сусіда було світло. Споживаючи відповідально, ти допомагаєш енергетикам тримати #ЕнергетичнийФронт», – йдеться у дописі.

Зазначається, що якщо пошкоджена чи зруйнована підстанція, енергетики «Укренерго» одразу намагаються заживити споживачів іншими «дорогами». Часто це лінії класу «польові стежки». Це енергоживлення не таке надійне, як доставлене «автобанами», і цьому головна причина, чому влада просить про економію.

Як відомо, сьогодні вранці російські терористи вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. Зокрема зафіксовано п'ять ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки.