Атомна енергетика у небезпеці. Верховна Рада оголосила полювання на колаборантів

Хроніка одного скандального засідання парламентського комітету воєнного часу

9 липня комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг провів засідання. Зібрання транслювалось у прямому ефірі, супроводжувалось скандалом і завершилось безрезультатно. Голова комітету Андрій Герус пообіцяв з часом оголосити нове засідання, але вже без прямої трансляції.

Фактично засідання зірвала членкиня депутатської групи «За майбутнє» Анна Скороход (наприкінці 2019 року зі скандалом виключена із фракції «Слуга народу»). Її дуже розізлило обговорення теми неоднозначних кадрових змін на Рівненській АЕС. Виконувач обов’язків президента НАЕК «Енергоатом» Петро Котін 27 червня звільнив директора РАЕС Павла Павлишина.

Топменеджера відразу ж призначено директором відокремленого підрозділу «Атомремонтсервіс» (входить до складу «Енергоатома»). Натомість обов’язки генерального директора РАЕС впродовж дії воєнного стану виконуватиме головний інженер РАЕС Павло Ковтонюк.

Депутатка Скороход заявила, що кадрові розборки її начебто не обходять, натомість «цікавить, щоб ми вирішували питання національної безпеки в енергетиці». Проте інші учасники зібрання переконані: парламентарка виконувала чиєсь доручення, аби заблокувати будь-які спроби дати оцінку поточній кадровій політиці «Енергоатома». Це питання в державній компанії з весни 2020 року курує директор з персоналу «Енергоатома» Олег Бояринцев. У березні його затримала контррозвідка за підозрою у державній зраді. Раніше «Главком» вже згадував, що Олег Бояринцев, багаторічний помічник Андрія Деркача, нині підсанкційного народного депутата, якого підозрюють у зв’язках з Росією. Деркач багато років також був причетний до розстановки кадрів у «Енергоатомі», а також очолював цю стратегічну державну компанію під час президентства Віктора Ющенка.

Відразу ж після згаданого скандального засідання резонансну заяву в соцмережах зробив перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг народний депутат Олексій Кучеренко: «В атомній енергетиці російські вуха стирчать зараз з усіх боків, починаючи з керівника «Енергоатому» Котіна. Родини майже всіх цих персонажів давно за кордоном».

Звинувачений у держзраді продовжує роботу в «Енергоатомі»

Відкриваючи засідання комітету, нардеп Андрій Герус повідомив, що Бояринцев також був запрошений, але так і не з’явився. З цих слів випливає, що нині цей співробітник «Енергоатома» на свободі, як і раніше займає керівну посаду. Підтвердив це й очільник «Енергоатома» Петро Котін: «Це мої підлеглі, для чого ви їх запрошували? Бояринцев вихідний, а Павлишин на лікарняному». Така відповідь збурила депутатів, тому Котін вибачився і почав звітувати про роботу атомних електростанцій.

Окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову базу

фото з відкритих джерел

На ЗАЕС завезли додаткове… озброєння

Велику тривогу викликає робота Запорізької АЕС, яку ще у лютому захопили російські терористи. За даними Петра Котіна, станція «продовжує роботу під керівництвом НАЕК «Енергоатом». Ми кожного ранку проводимо селектор разом з ними, але вони не отримують інформацію про роботу всієї компанії. Ми ж від них отримуємо інформацію про те, що відбувається на майданчику АЕС. Також вони виконують наші вказівки щодо експлуатації АЕС. Таким чином ми контролюємо ядерну та радіаційну безпеку на станції, але ми не контролюємо фізичну безпеку станції, захопленої російськими загарбниками», – пояснив Петро Котін.

За даними глави «Енергоатома», «на станції перебуває близько 500 російських солдат, вони контролюють доступ на об’єкт, вхід та вихід персоналу зі станції. Безпосередньо на самому майданчику станції перебуває близько 50 одиниць важкої техніки – танки, вантажівки, які завантажені вибухівками, зброєю, але наш персонал туди не допускають. На території також є БМП (бронетранспортери – «Главком») для перевезення піхоти зі зброєю».

Петро Котін: На територію Запорізької АЕС зайшли ще чотири Камази з озброєнням

фото: кадр засідання комітету

«Днями на ЗАЕС зайшли ще чотири самоскиди Камази. Також на станції перебуває 50 працівників «Росатома», які в підвалі адміністративного корпусу станції фактично консультують своїх військових для того, щоб ті не зашкодили роботі АЕС, адже це може призвести до катастрофічних наслідків. Цей персонал «Росатома» періодично змінюється – вони там сидять приблизно місяць. У нас є інформація, що зараз вони намагаються змінитися», – повідомив Котін.

«Після роботи працівників АЕС ведуть у… підвал»

«Небезпека в роботі АЕС – це постійний тиск на персонал. Вони розстріляли одну людину, нашого працівника, безпосередньо у нього на квартирі, там була автоматна черга. На щастя, він вижив. Це Сергій Швець, героїчна людина, його оперували і зараз він вже стоїть на своїх ногах», – повідомив Петро Котін.

Очільник «Енергоатома» також нагадав: 3 липня загинув водолаз гідроцеху ЗАЕС Андрій Гончарук: його рашисти замордували у катівні. «Вже у непритомному стані чоловік потрапив до лікарні, там і помер. Також до 50 осіб персоналу станції вони тримають у себе – їх після роботи возять в підвал і там вже намагаються відзняти якісь ролики для пропаганди в Росії, вимагаючи від людей визнання, що ЗАЕС – це Росія і що це вже назавжди».

Петро Котін також розповів: 10 днів тому з допомогою зброї рашисти таки отримали від персоналу «визнання» про те, що на станції, коли на неї станцію зайшли росіяни, вже була зброя, працівники начебто повкидали її в басейн охолодження систем безпеки. «Окупанти вимагали від генерального директора ЗАЕС дренувати ці басейни для того, щоб подивитися, чи є там зброя. Але ми заборонили це робити. Це приклад того, що ми контролюємо ситуацію та радіаційну безпеку», – запевнив керівник «Енергоатома».

На цих словах Андрій Герус перервав розповідь Петра Котіна. «Якщо там когось замордували, то це не схоже на те, що ми контролюємо ситуацію. Такий контроль нікого не влаштовує, бо він дає поганий результат», – зробив висновок Герус і запропонував очільнику «Енергоатома» розповісти про звільнення гендиректора Рівненській АЕС Павла Павлишина.

Рівненська АЕС розташована поблизу Білорусі, яка активно готується до участі в бойових діях проти України та п’ять місяців надає свою територію для здійснення воєнних злочинів росіянами

фото: uatom.org

Рівненська АЕС: 10 службових розслідувань за рік

Увага депутатів пильно прикута до кадрових змін на Рівненській АЕС, адже станція розташована у місті Вараш фактично на межі з Білоруссю, яка бере участь у війні проти України. Тож є небезпека, що Рівненська АЕС ризикує повторити долю Запорізької.

Звільнення гендиректора РАЕС в розпал війни Петро Котін пояснив двома причинами. «По-перше, ВП «Атоменергосервіс» реалізує потужний проєкт – це запуск сховища для відпрацьованого ядерного палива та встановлення там першого контейнера (мається на увазі централізоване сховище для відпрацьованого ядерного палива трьох АЕС на майданчику ЧАЕС – «Главком»). Ніхто не оспорює технічний досвід Павлишина – він цю роботу може організувати в умовах військового стану», – так спочатку пояснив Котін причини переведення Павлишина на іншу роботу.

Водночас очільник «Енергоатома» звинуватив Павлишина в тому, що «за останній рік на РАЕС була дуже велика кількість порушень – такого немає на жодній АЕС». «Ми обговорювали це питання, триває розслідування за участі Державної інспекції з ядерного регулювання. На станції була погана тенденція приховування тих порушень… Приблизно 20 днів тому сталася така подія, але про неї не було повідомлено ні дирекції компанії, ні наглядовим органам. Тому державний регулятор з урахуванням цих подій відізвав ліцензію у Павла Павлишина на виконання обов’язків щодо здійснення організаційно-розпорядчих функцій для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. І я не міг залишати на посаді людину, яка не має ліцензії», – перерахував свої аргументи Петро Котін.

Депутати відразу ж відреагували на цю інформацію. «По-перше, ви сказали, що є проєкт і там є потреба в підсиленні професіоналом, а друга частина відповіді була про те, що цей професіонал допустив багато порушень. Перша причина суперечить другій», – звернув увагу Андрій Герус і надав слово колишньому гендиректору РАЕС Павлу Павлишину, який в останні 10 років керував атомною станцією.

Екскерівник РАЕС Павло Павлишин спростував усі звинувачення

Павло Павлишин: «Я не розумію, що відбувається навколо Рівненської АЕС»

фото: кадр засідання комітету

«Протягом останніх п’яти років ми виконуємо план, наша станція займала перше або друге місце серед усіх АЕС… Ми нічого не приховували», – розповів Павло Павлишин. Він поскаржився на безперервні службові розслідування роботи АЕС протягом останнього року, тоді як за попередні дев’ять до гендиректора не було питань і жодного такого розслідування. «Через запущені 10 службових розслідувань, персонал вже просто не знає що робити. Йде постійний тиск… Я знаю, що ліцензійна комісія не збиралася, а саме вона має право приймати рішення відзивати ліцензію. Але якщо це сталося, я буду в судовому порядку оскаржувати рішення про позбавлення ліцензії. Я не розумію, що відбувається навколо РАЕС. Тут поблизу білоруський кордон», – нагадав Павлишин.

Дійсно, Рівненська АЕС перебуває в зоні постійного ризику, адже не можна виключати загрозу чергового вторгнення Росії зі сторони Білорусі. Тому представники місцевої громади міста Вараш, де розташована АЕС, також обурені кадровими змінами на станції під час війни та шукають правду у Києві. «До нас звертаються люди, профспілка, міський голова Вараша, всі депутати Варашської ради, нардепи. І всі закликають гарантувати безпеку РАЕС... Чому тоді ви не реагуєте на інших своїх підлеглих, де є набагато гірші показники роботи АЕС. Згадаємо про Олега Бояринцева, якого контррозвідка в березні затримала за підозрою у державній зраді, а він же віце-президент НАЕК «Енергоатом». Цікаво, чому ви не відреагували на те, що є підозра людині, яка відповідає за безпеку всіх АЕС, ставить туди своїх керівників з безпеки в період війни з Росією. Що у вас за таке роздвоєння особистості?», – допитував Котіна народний депутат від «Слуг народу» Юрій Камельчук.

Позиція міністра енергетики

Міністр енергетики Герман Галущенко: «Це відповідальність президента «Енергоатома» призначати кого він хоче, він за це має відповідати»

Фото: Укрінформ

Далі слово попросив міністр енергетики Герман Галущенко: «У нас сьогодні вирішення питання трудового спору між Павлишиним і Котіним? Я вважаю, що це відповідальність президента компанії призначати кого він хоче, він за це має відповідати. Зараз я взагалі не чую, що ми обговорюємо питання атомної безпеки… а питань є багато: як функціонує ринок електроенергії, де НАЕК несе ключове навантаження. Зараз стоїть питання будівництва нових енергоблоків блоків – а це вимагає ухвалення низки законів, без яких неможливо збудувати жодного енергоблоку. А захист станції – це питання ЗСУ. Про що ми тут говоримо?» – запитував міністр Галущенко, який, до речі, колись працював віцепрезидентом в «Енергоатомі». Свого часу про нього також говорили як про креатуру одіозного Деркача.

Різко негативно на виступ міністра знову відреагував депутат Юрій Камельчук: «Мені цікава ваша позиція щодо Бояринцева, чому ви не відреагували?». Але відповіді вже ніхто не почув, тому що в бій вступила «героїня» засідання депутатка Анна Скороход: вона стала перекрикувати інших депутатів, запевняючи багато разів поспіль, що їй «неприємно опинитися в ситуації, коли в країні війна, коли у нас стоїть проблематика з опалювальним сезоном…». Далі пряма цитата депутатки: «А ми граємося у пісочниці з хлопцями, які, вибачте, міряються своїми достоїнствами. Може, хай самі вони там міряються, а ми в те не будемо лізти. Мене цікавить, щоб ми вирішували питання національної безпеки в енергетиці».

Андрій Герус закликав Скороход «припинити балаган», але та вже й не думала зупинятися. Тому голова оголосив перерву у роботі комітету та пообіцяв зібрати всіх пізніше. З огляду на те, що депутати підняли тему державної зради в атомній енергетиці, наступне засідання буде не менш емоційним.

Наталка Прудка, «Главком»