Буржуйки та газові грілки: експерт попередив українців про небезпеку

85% будинків в Україні побудовані ще у радянські часи і мають забиті вентиляційні канали

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко закликав не використовувати в квартирах прилади, які не призначені для обігріву квартир. Про це Попенко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Все більше бачу, що українці, що живуть у багатоквартирному будинку, тягнуть у квартири газові балони та спеціальні похідні пальники, газові каміни і бог знає ще що, щоб мати можливість розігрівати, готувати їжу в багатоквартирних будинках, де немає газу та при відключеному світлі. Не кажу вже про різні джерела безперебійного живлення кустарного чи самостійного збирання. Не замислюючись при цьому, про величезні ризики щодо пожежної безпеки», – повідомив Попенко.

За його словами, українці не замислюються над наслідками використання приладів, які не призначені для багатоквартирних будинків.

«При цьому тягнуть у квартири це все, і потім з радісним обличчям це постять у ФБ, мовляв, старі радянські ГОСТи забороняли, але ми то живемо в 21 столітті, і все це можна, а то що у нас 85% цих будинків якраз радянські чи побудовані за радянськими нормами забувають або забивають на це, не знаючи і не розуміючи наслідків. Що в будинках немає вентиляції, що димовентканали ніхто не обслуговує (хоча за це ми платимо), що всі ці вентиляційні канали забиті і в квартирах зроблено перепланування так, що вентиляція не працює вже багато років, тому що у сусіда зверху кухня об'єднана з ванною», – пояснив експерт.

Попенко закликав українців бути максимально обережними та не фантазувати, використовуючи в квартирах не призначені для цього прилади, а також дотримуватись правил пожежної безпеки.

«Купуйте хоча б додому вогнегасник і навчіться ним користуватися. Так безпечніше», – резюмував голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Нагадаємо, директор департаменту безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук в інтерв’ю The New York Times заявив, що у випадку повного відключення електроенергії, у Києві планують тотальну евакуацію – приблизно 3 млн мешканців міста.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що не виключає сценарію повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв’язку та закликає киян підготувати необхідні запаси й продумати можливість тимчасового переїзду за місто.