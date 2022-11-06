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Банкова повідомила, як здолати «енергетичний геноцид» Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова повідомила, як здолати «енергетичний геноцид» Росії
Радник голови Офісу президента запропонував план протидії енергетичній кризі, яку намагається зчинити РФ
фото: chas.news

Подоляк: «Росія намагається вчинити «енергетичний геноцид», але Київ та Україна вистоять»

Масовані удари рашистів по інфраструктурі України, ніщо інше, як «енергетичний геноцид», але Київ має план протидії. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Скажімо відверто: Росія намагається вчинити «енергетичний геноцид», але Київ та Україна вистоять», – написав Подоляк.

Радник голови Офісу президента запропонував план протидії «енергетичному геноциду». «Системи ППО, захист об’єктів інфраструктури, оптимізації споживання. Держава ефективно долає ці виклики. Працюємо над рішеннями разом із партнерами», – зазначив Подоляк.

Нагадаємо, директор департаменту безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук в інтерв’ю The New York Times заявив, що у випадку повного відключення електроенергії, у Києві планують тотальну евакуацію – приблизно 3 млн мешканців міста. 

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що не виключає сценарію повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв’язку та закликає киян підготувати необхідні запаси й продумати можливість тимчасового переїзду за місто.

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Теги: росія енергетика геноцид держава Україна радник

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