DeepState назвав ділянки фронту, куди РФ стягує серйозні резерви

Рашисти підтягнули резерви для штурму східних околиць Авдіївки

У Донецькій області на Бахмутському та Авдіївському напрямках російські окупанти продовжують вести штурми, і накопичують сили для розвитку наступу на низку населених пунктів. Про це повідомляє ресурс DeepState.

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На Бахмутському відрізку фронту війська РФ атакують Благодатне та Красну Гору. Зазначається, що внаслідок втрати Підгородного оперативна ситуація на півночі Бахмута суттєво погіршилася. Російські загарбники прорвалися на дачі та через ліс у приватний сектор на вулиці Силікатній.

Окупанти підтягують армійські резерви та бойовики для розвитку наступу на Веселе, Роздолівку та Краснополівку.

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У районі Соледара зафіксовано просування противника в 7-й рудник та за територію залізниці.

На Авдіївському напрямку війська РФ змогли зайти по льоду у північну частину Водяного. Російські інтервенти вчергове безуспішно атакують Первомайське та Невельське, зазнаючи втрат у піхоті та техніці.

Противник намагається намацати «слабкі місця» на південь від Мар'їнки. Росіяни підтягнули резерви для штурму східних околиць Авдіївки, і внаслідок цього ворог концентруються на штурмових діях, спрямованих на взяття Красногорівки неподалік Авдіївки.

Ситуація на інших напрямках

На Сватівському напрямку продовжуються позиційні бої.

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На Запорізькому та Таврійському відрізках фронту – без змін. Також не зафіксовано змін на півночі країни на кордоні з Білоруссю, куди знову прибув ешелон з особовим складом із РФ.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) зазначав, що Росія в найближчі пів року намагатиметься перехопити ініціативу у війні, готуючись до «рішучої стратегічної дії».