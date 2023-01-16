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DeepState назвав ділянки фронту, куди РФ стягує серйозні резерви

Юрій Лящук
glavcom.ua
DeepState назвав ділянки фронту, куди РФ стягує серйозні резерви
Ворог намагається намацати слабкі місця в обороні ЗСУ
фото з відкритих джерел

Рашисти підтягнули резерви для штурму східних околиць Авдіївки

У Донецькій області на Бахмутському та Авдіївському напрямках російські окупанти продовжують вести штурми, і накопичують сили для розвитку наступу на низку населених пунктів. Про це повідомляє ресурс DeepState.

На Бахмутському відрізку фронту війська РФ атакують Благодатне та Красну Гору. Зазначається, що внаслідок втрати Підгородного оперативна ситуація на півночі Бахмута суттєво погіршилася. Російські загарбники прорвалися на дачі та через ліс у приватний сектор на вулиці Силікатній.

Окупанти підтягують армійські резерви та бойовики для розвитку наступу на Веселе, Роздолівку та Краснополівку.

У районі Соледара зафіксовано просування противника в 7-й рудник та за територію залізниці.

На Авдіївському напрямку війська РФ змогли зайти по льоду у північну частину Водяного. Російські інтервенти вчергове безуспішно атакують Первомайське та Невельське, зазнаючи втрат у піхоті та техніці.

Противник намагається намацати «слабкі місця» на південь від Мар'їнки. Росіяни підтягнули резерви для штурму східних околиць Авдіївки, і внаслідок цього ворог концентруються на штурмових діях, спрямованих на взяття Красногорівки неподалік Авдіївки.

Ситуація на інших напрямках

На Сватівському напрямку продовжуються позиційні бої.

На Запорізькому та Таврійському відрізках фронту – без змін. Також не зафіксовано змін на півночі країни на кордоні з Білоруссю, куди знову прибув ешелон з особовим складом із РФ.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) зазначав, що Росія в найближчі пів року намагатиметься перехопити ініціативу у війні, готуючись до «рішучої стратегічної дії».

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Теги: росія війна Авдіївка Україна фронт Бахмут

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