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Коли Росія кине у наступ сотні тисяч мобілізованих – прогноз The Times

Юрій Лящук
glavcom.ua
Коли Росія кине у наступ сотні тисяч мобілізованих – прогноз The Times
РФ відправить на фронт до 500 тис. додаткових росіян
фото з відкритих джерел

Видання запевняє, що повномасштабний наступ може статися у квітні

Кремль може офіційно оголосити про другу хвилю мобілізації, щоб збільшити своє військо. Новий повномасштабний наступ може статися у квітні. Про це повідомило видання The Times з посиланням на західну розвідку.

Видання зазначає, що російський президент Володимир Путін може оголосити про мобілізацію найближчим часом.

«Якщо рішення ухвалять впродовж кількох тижнів, то до квітня, коли зимова багнюка в Україні достатньо висохне для великого наступу, можна буде навчити й відправити на фронт до 500 тис. додаткових росіян», – розповіли журналісти.

Західні розвідники вважають, що у військкоматах країни-агресорки вже триває серйозна підготовка до мобілізації. Російська влада провела приватне опитування, щоб встановити настрої суспільства.

Прості росіяни переживають через війну, але вони також не бажають миритися з поразкою, – пишуть у The Times.

Нагадаємо, Генштаб РФ скасував відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків.

Раніше повідомлялося, що керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. До збройних сил РФ потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористу створити стратегічні резерви. Кремль хоче створити двохмільйонну армію.

До слова, на окупованих територіях стартувала нова хвиля «мобілізації».

Читайте також: Як мобілізація в Росії вплине на війну: роз’яснення ЗСУ
Теги: росія війна мобілізація Україна наступ

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