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Путін змінює стратегію ведення війни в Україні – висновок ISW

Юрій Лящук
glavcom.ua
Путін змінює стратегію ведення війни в Україні – висновок ISW
Росіяни змінюють підхід до війни
фото: EPA

Аналітики зазначають, що РФ не досягла своїх оперативних цілей за весь час війни

Росія в найближчі пів року намагатиметься перехопити ініціативу у війні, готуючись до «рішучої стратегічної дії». Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Росія не досягла своїх оперативних цілей за весь час війни: їм не вдалося захопити Київ, Луганську та Донецьку області, утримати Харківську область чи Херсон, а ракетний терор направлений на енергетичну інфраструктуру не деморалізував українське суспільство.

Однак, президент РФ Володимир Путін не відмовився від своїх максималістських цілей, тому зараз, за думкою аналітиків, він змінює фундаментальні аспекти ведення війни.

Путін змінює стратегію ведення війни в Україні – висновок ISW фото 1

Як змінився підхід росіян до війни:

  • Кремль активізує зусилля зі створення як короткострокових, так і довгострокових сил
  • Російські військові зберігають мобілізований персонал для майбутнього використання - це відхилення від початкового підходу Кремля, коли восени 2022 року на фронт відправлялись непідготовлені мобілізовані.
  • Росія намагається відновити свою оборонно-промислову базу.
  • Путін повторно централізує контроль над військовими діями в Україні під керівництвом міністерства оборони та призначив начальника Генерального штабу Валерія Герасимова командувачем театру бойових дій.
  • Кремль посилює обумовлення російського інформаційного простору для підтримки війни.
Путін змінює стратегію ведення війни в Україні – висновок ISW фото 2

Основні переломні моменти у військових діях за 15 січня:

  • Українські офіційні особи уточнили, що 14 січня російська ракета Х-22 вразила житловий будинок у місті Дніпро, убивши щонайменше 25-30 мирних жителів.
  • Українські чиновники пояснили неточну інформацію про те, що українська ППО могла спричинити руйнування будівлі, зазначивши, що Україна не має можливостей збивати ракети Х-22.
  • Власник «Групи Вагнера» Євген Пригожин нагородив своїх військових медалями за взяття Соледара, ймовірно, намагаючись представити захоплення Соледара як досягнення «Вагнера», а не спільні зусилля з російськими збройними силами, як раніше заявляло Міністерство оборони Росії.
  • У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські наземні штурми поблизу Макіївки та Білогорівки Луганської області. Російський «воєнкор» заявив, що російські війська перекидають позашляховики Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) з Росії до Луганської області, можливо, для використання в бойових діях.
  • Російські джерела стверджували, що російські війська завершили очищення Соледару та атакували українські позиції на північ, захід і південний захід від населеного пункту.
  • Українське джерело повідомило, що 15 січня російські війська захопили шахту на захід від Соледара поблизу Дворіччя.
  • Російські війська продовжували атакувати Бахмут і райони на північ, схід, південь і південний захід від міста. Російські війська досягли незначних територіальних здобутків на південний захід від Бахмута в районі Андріївки.
  • Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань заявив, що російські війська посилили свою присутність в окупованій Херсонській області і туди прибула частина сил групи «Вагнера».
  • Глава російської окупації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що відновлення мосту через Генічеськ-Арабатську косу покращило логістику Росії в окупованій області.
  • Повідомляється, що російський військовослужбовець підірвав гранату в будівлі, де розквартирувались російські солдати в Бєлгородській області. Російське джерело повідомило, що в результаті вибуху загинуло троє і поранено 10 мобілізованих.

Раніше повідомлялось, що Росія активно перекидає винищувачі на територію Білорусі.

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Теги: росія війна путін Україна

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