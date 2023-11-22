Окупанти переводять п'ятий енергоблок ЗАЕС у «холодний зупин»

ЗАЕС проведе тести, щоб визначити, чому у вторинному контурі охолодження одного з парогенераторів енергоблока виявлено низький рівень бору

Четвертий енергоблок залишиться працювати в стані «гарячого зупину»

Російські загарбники, які контролюють Запорізьку АЕС, переводять п’ятий енергоблок у стан «холодного зупину». На ньому раніше стався витік реагентів. Про це йдеться у звіті МАГАТЕ.

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Це зроблено для того, аби фахівці могли визначити причину виявлення бору в контурі охолодження.

«Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) переводить свій реакторний блок №5 зі стану «гарячого» зупину на «холодний» і має намір визначити причину виявлення бору в контурі охолодження, залишаючи один з шести реакторів станції в гарячій зупинці для виробництва пари і тепла», – йдеться у повідомленні.

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У відомстві додали 4-й енергоблок залишиться працювати в стані «гарячого зупину». Також окупанти запевнили МАГАТЕ, що не планують переводити у стан «гарячого зупину» 2-й енергоблок для заміни 5-го.

«Після холодного зупинення ЗАЕС проведе тести, щоб визначити, чому у вторинному контурі охолодження одного з парогенераторів енергоблока виявлено низький рівень бору», – йдеться у заяві.

Раніше Енергоатом повідомив, що на Запорізькій АЕС збільшився ризик радіаційної аварії.