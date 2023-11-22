Борги в енергетиці ускладнюють відновлення енергосистеми та погіршують інвестиційну привабливість галузі, – експерт

«Борги на ринку електричної енергії дуже великі. Це близько 60 млрд грн і на ринку природного газу більше 130 млрд грн»

Багатомільярдні борги в енергетиці знищують інвестиційний клімат в галузі та ускладнюють відбудову нашої енергосистеми після масованих обстрілів. Про це розповів директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

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«Борги на ринку електричної енергії дуже великі. Це близько 60 млрд грн і на ринку природного газу більше 130 млрд грн. Вони виникли через недосконалу модель самих цих ринків. Ми намагаємося створити такі ринки як в ЄС, щоб вони працювали за тими ж правилами, але у нас ніяк не виходить», – сказав він.

Експерт пояснив, що в Україні постійно намагаються поєднати ринкову модель з ручним регулюванням, наприклад вводячи прайс-кепи (цінові обмеження на ринку електроенергії – ред.) чи ПСО (механізм фінансування пільгового тарифу для населення – «Главком»). «І в результаті накопичуються величезні борги», – наголосив Омельченко.

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Він додав, що встановлена ціна на електроенергію для населення не покриває витрати «Енергоатома» та «Укргідроенерго», на які покладено виконання ПСО і вони не можуть в повному обсязі компенсувати різницю в тарифах.

«Турбуватися потрібно насамперед генерації, яка не має коштів для того, щоб компенсувати цю різницю в цінах. Тому борги, механізм створення боргів він залишається і борги будуть далі створювати проблеми. Це означає знищення інвестиційного клімату в енергетиці і ускладнить питання відбудови української енергетики», – підкреслив Омельченко.

Раніше Президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо термінового вирішення проблеми боргів в енергетиці.