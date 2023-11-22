Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Борги в енергетиці ускладнюють відновлення енергосистеми та погіршують інвестиційну привабливість галузі, – експерт

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Борги в енергетиці ускладнюють відновлення енергосистеми та погіршують інвестиційну привабливість галузі, – експерт
«Встановлена ціна на електроенергію для населення не покриває витрати «Енергоатома» та «Укргідроенерго»»
фото з відкритих джерел

«Борги на ринку електричної енергії дуже великі. Це близько 60 млрд грн і на ринку природного газу більше 130 млрд грн»

Багатомільярдні борги в енергетиці знищують інвестиційний клімат в галузі та ускладнюють відбудову нашої енергосистеми після масованих обстрілів. Про це розповів директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

«Борги на ринку електричної енергії дуже великі. Це близько 60 млрд грн і на ринку природного газу більше 130 млрд грн. Вони виникли через недосконалу модель самих цих ринків. Ми намагаємося створити такі ринки як в ЄС, щоб вони працювали за тими ж правилами, але у нас ніяк не виходить», – сказав він.

Експерт пояснив, що в Україні постійно намагаються поєднати ринкову модель з ручним регулюванням, наприклад вводячи прайс-кепи (цінові обмеження на ринку електроенергії – ред.) чи ПСО (механізм фінансування пільгового тарифу для населення – «Главком»). «І в результаті накопичуються величезні борги», – наголосив Омельченко.

Він додав, що встановлена ціна на електроенергію для населення не покриває витрати «Енергоатома» та «Укргідроенерго», на які покладено виконання ПСО і вони не можуть в повному обсязі компенсувати різницю в тарифах.

«Турбуватися потрібно насамперед генерації, яка не має коштів для того, щоб компенсувати цю різницю в цінах. Тому борги, механізм створення боргів він залишається і борги будуть далі створювати проблеми. Це означає знищення інвестиційного клімату в енергетиці і ускладнить питання відбудови української енергетики», – підкреслив Омельченко.

Раніше Президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо термінового вирішення проблеми боргів в енергетиці.

Теги: енергетика бізнес інвестиції

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Албанії зростатиме кількість мігрантів
Будівництво нових притулків для біженців у Албанії: як відреагували громадяни
17 листопада, 08:14
Саломе Зурабішвілі розповіла, яку загрозу вбачає у росіянах які мешкають у Грузії
Президентка Грузії вимагає посилення контролю за російськими втікачами
14 листопада, 16:00
Польща дає грант на стартовий капітал. Умова – треба вести бізнес протягом наступних 12 місяців
Українці можуть отримати додаткові гроші для свого бізнесу у Польщі
13 листопада, 11:55
Новий серіал на ТЕТ розлютив жителів Коломиї
Коломия проти стереотипів українського телебачення. Хто переможе?
11 листопада, 10:17
Фактичні показники інфляції поточного року є значно нижчими минулорічних прогнозів уряду
Чому притихла інфляція і чи добре це? Економіка
11 листопада, 09:00
Внаслідок війни «Метінвест» втратив контроль над двома великими комбінатами в Маріуполі та призупинив виробництво в Авдіївці
«Метінвест» відмовився від податкових пільг Новини компаній
10 листопада, 14:19
У 2021 році Lucid Reality Labs отримала нагороду від European Technology Award в категорії віртуальна реальність
Харківський підприємець Вадим Слюсарєв інвестує у потужний американський VR-стартап
7 листопада, 16:31
Молодь у Європі регулярно змушена працювати понаднормово
Що хоче покоління Z? Опитування молоді продемонструвало цікаву закономірність
6 листопада, 09:59
Українців у Чехії зараз приблизно на 360 тис. більше, ніж до війни
Названо країну ЄС, де українці найчастіше відкривають свою справу
1 листопада, 12:02

Бізнес

Експорт меду з України: який результат показали бджолярі
Експорт меду з України: який результат показали бджолярі
Глава «Укренерго» пояснив, чому Україна обмежена у можливостях імпортувати електроенергію для покриття дефіциту
Глава «Укренерго» пояснив, чому Україна обмежена у можливостях імпортувати електроенергію для покриття дефіциту
Глава Асоціації малого та середнього бізнесу попередив про наслідки підвищення вартості електроенергії
Глава Асоціації малого та середнього бізнесу попередив про наслідки підвищення вартості електроенергії
НАЗК внесло до списку спонсорів війни одного з найбільших у світі виробників будматеріалів
НАЗК внесло до списку спонсорів війни одного з найбільших у світі виробників будматеріалів
Борги в енергетиці ускладнюють відновлення енергосистеми та погіршують інвестиційну привабливість галузі, – експерт
Борги в енергетиці ускладнюють відновлення енергосистеми та погіршують інвестиційну привабливість галузі, – експерт
Зерновики просять «Укрзалізницю» не підвищувати тариф на вантажні перевезення: це матиме катастрофічні наслідки для економіки
Зерновики просять «Укрзалізницю» не підвищувати тариф на вантажні перевезення: це матиме катастрофічні наслідки для економіки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
36K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7267
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua