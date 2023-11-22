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Дефіцит електроенергії. «Укренерго» звернулось до українців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Дефіцит електроенергії. «Укренерго» звернулось до українців
«Укренерго» наразі не доводило до областей лімітів споживання електроенергії
фото ілюстративне

Причини дефіциту: збільшення споживання через похолодання спричинило додаткове навантаження на електростанції

Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» шукає шляхи покриття дефіциту в енергосистемі, який виник 22 листопада внаслідок збільшення споживання електроенергії, наразі ліміти по областях не вводять. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

«В енергосистемі зафіксовано і прогнозується протягом дня дефіцит електроенергії. Причини: збільшення споживання через похолодання спричинило додаткове навантаження на електростанції. Частину енергоблоків ще відбудовують після влучань російських ракет та дронів, а відновлені не можуть нести таке ж навантаження, як до пошкодження. Диспетчерський центр «Укренерго» шукає можливості покриття дефіциту», – йдеться у повідомленні.

Водночас, зазначається, що «Укренерго наразі не доводило до областей лімітів споживання електроенергії». 

Вечірній максимум споживання електроенергії 21 листопада був на 9% вищим, ніж минулого вівторка, 14 листопада.

«Укренерго закликає українців ощадливо споживати електроенергію протягом доби: не вмикати одночасно потужні електропристрої, вимикати світло в порожніх приміщеннях, перенести прання на нічні години», – закликали енергетики.

У середу, 22 листопада, імпорт електроенергії запланований у денні та нічні години зі Словаччини, Румунії, Молдови загальним обсягом 2 707 МВт-год. Експорт здійснювався у нічні години мінімального споживання до Словаччини та Румунії загальним обсягом 720 МВт-год.

Раніше повідомлялося, що українські енергооб'єкти отримали трирівневий захист.

Очільник ДТЕК повідомляв, що ця зима буде важчою, ніж попередня.

Нагадаємо, що Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів.

Теги: війна українці Укренерго

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