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Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів
фото ілюстративне

У разі блекауту поліція посилено патрулюватиме вулиці

Російська Федерація все робитиме для того, щоб залишити українців без тепла та світла, тому Україна готується до можливих ударів. Міністерство внутрішніх справ вже підготувало план дій на випадок довготривалих відключень електроенергії. Про це повідомив глава МВС України Ігор Клименко.

«Провели сьогодні перше засідання Координаційного штабу з оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час можливих відключень електроенергії», – зазначив він.

За словами Клименка, головною метою є своєчасне реагування на всі надзвичайні ситуації, що відбуватимуться в країні. У Ситуаційному центрі МВС працюють аналітики, які прораховують можливі загрози та сценарії реагування.

«Ми заходимо у складний осінньо-зимовий період, до якого маємо бути готові на всіх напрямках. Спираючись на минулорічний досвід, ми вже підготували план дій у разі довготривалих відключень електроенергії», – пояснив міністр.

Також урядовець додав, що мова йде про посилення патрулювання груп поліції, забезпечення генераторами медичних закладів та об’єктів критичної інфраструктури, функціонування «пунктів незламності» і це далеко не вичерпний перелік заходів.

Раніше повідомлялося, де Україна тримає запаси трансформаторів на випадок атаки.

Теги: війна електроенергія блекаут

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