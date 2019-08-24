День Незалежності на Донбасі: бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню



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Фото: ООС

Втрат у лавах українських військових немає

У суботу, 24 серпня, не зафіксовано нових обстрілів, окрім тих двох, що сталися невдовзі після півночі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

«Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню», – йдеться у повідомленні.

Як зазначалося у ранковому зведенні, окупанти обстріляли позиції ОС поблизу Мар’їнки зі станкового протитанкового гранатомета, а неподалік Павлополя – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Втрат у лавах українських військових немає.

Напередодні ж було зафіксовано три обстріли – поблизу Водяного і Зайцевого.

Нагадаємо, українська сторона в суботу, 24 серпня, розпочала демонтаж фортифікаційних споруд біля зруйнованого моста через Сіверський Донець у Станиці Луганській.