В Станиці Луганській розпочато демонтаж фортифікаційних споруд. Окупанти блокують роботу



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На ділянку прибули представники СММ ОБСЄ з метою оцінки оперативної обстановки Фото: Facebook Операція об'єднаних сил

Станом на 12.00 з боку окупаційної влади будь-яких інженерних робіт не проводилося

Українська сторона в суботу, 24 серпня, розпочала демонтаж фортифікаційних споруд біля зруйнованого моста через Сіверський Донець у Станиці Луганській.

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що спочатку група підрозділу ДСНС України обстежила фортифікаційну споруду опорного пункту на наявність вибухонебезпечних предметів з правої сторони від дороги у напрямку незаконних збройних формувань РФ.

«Після обстеження о 10.35 год. вказана група ДСНС розпочала демонтаж споруди та її розбирання. Станом на 11.15 розрахунок піротехнічного підрозділу ДСНС демонтував 10 одиниць покришок на ближньому до зруйнованого мосту опорному пункті», - говориться у повідомленні.

У штабі ООС наголосили, що у разі відсутності синхронних дій з боку російських найманців та їх збройних формувань українська сторона змушена буде припинити відповідні роботи. Станом на 12.00 з боку окупаційної влади будь-яких інженерних робіт не проводилося.

Повідомляється, що на зазначену ділянку прибули представники СММ ОБСЄ з метою оцінки оперативної обстановки, з’ясування поточного стану справ на українській стороні та заходів, які проводяться. Зокрема, представники СММ ОБСЄ зафіксували хід робіт, які проводить українська сторона біля зруйнованого мосту.

«Наголошуємо, що блокування окупаційною адміністрацією робіт в Станиці Луганській в черговий раз свідчить про небажання російськими найманцями та їхніми збройними формуваннями розпочати практичні заходи по демонтажу фортифікаційних споруд на своїй території, та в подальшому надати можливість перейти до реальних дій по ремонту зруйнованої частини мосту», - підкреслили в штабі ООС.

Раніше повідомлялося, що у Станиці Луганській побудують тимчасовий обхідний міст, поки буде ремонтуватися зруйнований автомобільний міст.