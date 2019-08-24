Зеленський дав орден «За мужність» медику Ірині Шевченко, яка загинула на Донбасі



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Президент Зеленський на святкуванні Дня Незалежності у Києві, 24 серпня Фото: пресслужба президента

Орденом «За мужність» ІІ ступеня нагороджено трьох військових, в тому числі Ірину Шевченко посмертно

Президент України Володимир Зеленський призначив військовим державні нагороди. Деяким посмертно вручать медалі та ордени.

Відповідний указ №625/2019 оприлюднений на сайті глави держави.

Нагороди, згідно з указом, були вручені «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня був нагороджений підполковник Микола Кудря.

Орденом «За мужність» ІІ ступеня нагороджено:

Пятку Віктора - старшого лейтенанта

Сіксоя Руслана - старшого сержанта

Шевченко Ірину (посмертно) – сержанта.

Як відомо, 1 липня військовий медик Ірина Шевченко загинула внаслідок обстрілу бойовиками санітарного автомобіля біля Водяного на Донбасі.

Також орденом «За мужність» ІІІ ступеня президент нагородив 21 військового. Пятеро військових отримали медаль «За військову службу Україні», 28 військових - медаль «Захиснику Вітчизни».

До слова, президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами України громадян іноземних держав на честь святкування Дня Незалежності України.

Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначає 28-му річницю Незалежності. Зранку відбулися святкові урочистості до Дня Незалежності у центрі Києва за участю президента Володимира Зеленського.

В центрі столиці, від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик пройшла альтернативна хода до Дня Незалежності: Марш ветеранів.

У Михайлівському соборі в Києві відбувся молебень за Україну з нагоди Дня Незалежності України, який очолив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

До слова, п'ять президентів України вперше сфотографувалися разом під час прийому до Дня Незалежності у Маріїнському палаці.