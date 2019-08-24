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    Події в Україні

    У Станиці Луганській піротехніки через окупантів не можуть обстежити конструкції зруйнованого мосту

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    <p>Демонтуються оборонні споруди, розташовані у безпосередній близькості до КПВВ та зруйнованого мосту</p> - У Станиці Луганській піротехніки через окупантів не можуть обстежити конструкції зруйнованого мосту

    Демонтуються оборонні споруди, розташовані у безпосередній близькості до КПВВ та зруйнованого мосту

    Фото: ГУ ДСНС України у Луганській області

    Наразі підрозділами ДСНС демонтуються і вивозяться інженерні загородження та бетонні конструкції

    Станом на 24 серпня продовжуються ремонтно-відновлювальні роботи мосту через річку Сіверський Донець в районі контрольного пункту в’їзду/виїзду «Станиця Луганська».

    Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Луганській області.

    «Демонтуються оборонні споруди, розташовані у безпосередній близькості до КПВВ та зруйнованого мосту. Співробітниками лісомисливського господарства проводиться санітарна очистка прилеглих ділянок лісу, вирубка дерев в аварійному стані, а також розчистка рослинності, що перешкоджає проведенню робіт або руху інженерної техніки», - заявили в ДСНС.

    Зазначається, що підрозділами ДСНС демонтуються і вивозяться інженерні загородження та бетонні конструкції.

    «Слід зазначити, що відсутність гарантій безпеки з боку представників російської окупаційної адміністрації не дозволяє піротехнікам ДСНС провести обстеження пошкоджених конструкцій мостової споруди та місцевості в районі запланованих ремонтно-відновлювальних робіт», - підкреслили в ДСНС.

    Раніше повідомлялося, що українська сторона в суботу, 24 серпня, розпочала демонтаж фортифікаційних споруд біля зруйнованого моста через Сіверський Донець у Станиці Луганській.

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