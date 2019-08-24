У Станиці Луганській піротехніки через окупантів не можуть обстежити конструкції зруйнованого мосту



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Демонтуються оборонні споруди, розташовані у безпосередній близькості до КПВВ та зруйнованого мосту Фото: ГУ ДСНС України у Луганській області

Наразі підрозділами ДСНС демонтуються і вивозяться інженерні загородження та бетонні конструкції

Станом на 24 серпня продовжуються ремонтно-відновлювальні роботи мосту через річку Сіверський Донець в районі контрольного пункту в’їзду/виїзду «Станиця Луганська».

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Луганській області.

«Демонтуються оборонні споруди, розташовані у безпосередній близькості до КПВВ та зруйнованого мосту. Співробітниками лісомисливського господарства проводиться санітарна очистка прилеглих ділянок лісу, вирубка дерев в аварійному стані, а також розчистка рослинності, що перешкоджає проведенню робіт або руху інженерної техніки», - заявили в ДСНС.

Зазначається, що підрозділами ДСНС демонтуються і вивозяться інженерні загородження та бетонні конструкції.

«Слід зазначити, що відсутність гарантій безпеки з боку представників російської окупаційної адміністрації не дозволяє піротехнікам ДСНС провести обстеження пошкоджених конструкцій мостової споруди та місцевості в районі запланованих ремонтно-відновлювальних робіт», - підкреслили в ДСНС.

Раніше повідомлялося, що українська сторона в суботу, 24 серпня, розпочала демонтаж фортифікаційних споруд біля зруйнованого моста через Сіверський Донець у Станиці Луганській.