У Станиці Луганській піротехніки через окупантів не можуть обстежити конструкції зруйнованого мосту
Демонтуються оборонні споруди, розташовані у безпосередній близькості до КПВВ та зруйнованого мосту
Наразі підрозділами ДСНС демонтуються і вивозяться інженерні загородження та бетонні конструкції
Станом на 24 серпня продовжуються ремонтно-відновлювальні роботи мосту через річку Сіверський Донець в районі контрольного пункту в’їзду/виїзду «Станиця Луганська».
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Луганській області.
«Демонтуються оборонні споруди, розташовані у безпосередній близькості до КПВВ та зруйнованого мосту. Співробітниками лісомисливського господарства проводиться санітарна очистка прилеглих ділянок лісу, вирубка дерев в аварійному стані, а також розчистка рослинності, що перешкоджає проведенню робіт або руху інженерної техніки», - заявили в ДСНС.
Зазначається, що підрозділами ДСНС демонтуються і вивозяться інженерні загородження та бетонні конструкції.
«Слід зазначити, що відсутність гарантій безпеки з боку представників російської окупаційної адміністрації не дозволяє піротехнікам ДСНС провести обстеження пошкоджених конструкцій мостової споруди та місцевості в районі запланованих ремонтно-відновлювальних робіт», - підкреслили в ДСНС.
Раніше повідомлялося, що українська сторона в суботу, 24 серпня, розпочала демонтаж фортифікаційних споруд біля зруйнованого моста через Сіверський Донець у Станиці Луганській.