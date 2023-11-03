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День ракетних військ та артилерії: привітання та листівки

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
День ракетних військ та артилерії: привітання та листівки
З 2014 року кількість артилерії та ракетних військ зросла щонайменше вдвічі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Передумовою для встановлення пам'ятного дня стали події Другої світової війни, а саме – початок операції з визволення Києва

Сьогодні, 3 листопада, в Україні відзначають два професійних свята – День інженерних військ та День ракетних військ і артилерії (саме цей рід військ завдає найбільшого ураження ворогу, тож артилеристів недарма звикли називати «богами війни»). 

Інженерні війська – вид спеціальних військ Збройних Сил України, які виконують завдання як на фронті, так і в тилу під час бойових дій, допомагають вирішувати логістичні або захисні завдання. Інженерні війська супроводжують різні підрозділи, від піхоти та моторизованих до аеромобільних та повітряних сил.

Зведення понтонних мостів та переправ, розчищення території, риття окопів та бліндажів, а також мінування та розмінування території – це все, чим нині займаються військові інженери
Зведення понтонних мостів та переправ, розчищення території, риття окопів та бліндажів, а також мінування та розмінування території – це все, чим нині займаються військові інженери
фото з відкритих джерел

Інженерні війська одними з перших вступають в бій: прокладають безпечні проходи в мінних полях для просування піхоти та техніки, знешкоджують вибухові пристрої, розчищають дороги від загороджень і завалів, наводять необхідні переправи через водні перешкоди.

Ракетні війська й артилерія відіграють визначну роль у зміцненні обороноздатності держави та захисту України, допомагають знищувати ворога і звільняти наші землі від окупантів.

Передумовою для встановлення пам'ятного дня стали події Другої світової війни, а саме – початок операції з визволення Києва. Свято було встановлено указом президента 1997 року. Святкування Дня ракетних військ і артилерії відзначає значний внесок артилеристів у звільненні України.

Саме українські артилеристи, наші «боги війни», у війні проти Росії вражають значну частину живої сили ворога, російської важкої техніки та артилерії, протитанкових засобів, ворожої авіації, об'єктів ППО та інших важливих об'єктів.

З 2014 року ракетні війська та артилерія практично докорінно змінилися. Тоді, за даними Міноборони, підрозділи налічували менш як 200 ракетних, артилерійських, мінометних та протитанкових батарей. Але за дев’ять років бойовий склад ракетних військ та артилерії в Україні збільшився більше ніж удвічі. 

Щороку 3 листопада в Україні відзначають День ракетних військ та артилерії
Щороку 3 листопада в Україні відзначають День ракетних військ та артилерії
фото з відкритих джерел

Привітання

Вітаю з Днем ракетних військ і артилерії! Бажаю вічної переваги над противником, бойового духу й оптимістичного настрою, бравого здоров'я і поваги, правильних позицій у житті та діяльності, високого достатку і великого щастя.

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День ракетних військ та артилерії: привітання та листівки фото 1

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Служба в ракетних військах – дуже відповідальна і почесна справа. Нехай твоє життя буде яскравим і динамічним, немов зліт ракети! Бажаю тобі завжди залишатися такою сильною, мужньою та успішною людиною. Всіх благ тобі, щастя й удачі!

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День ракетних військ та артилерії: привітання та листівки фото 2

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Вітаю з Днем ракетних військ і артилерії! Бажаю гучних залпів веселощів і радості в житті, влучних пострілів і влучних влучань прямо у свою ціль. Успіхів, удачі та підтримки товаришів, відваги, оптимізму та ясних горизонтів на життєвому шляху.

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День ракетних військ та артилерії: привітання та листівки фото 3

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У День ракетних військ від щирого серця хочу побажати міцного здоров'я, мирного неба і неземного щастя! Нехай ваше життя буде наповнене барвистими подіями, щирою любов'ю і надійною дружбою! Бажаю всілякого успіху, виконання всіх цілей і бадьорого духу! Дякую за захист!

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День ракетних військ та артилерії: привітання та листівки фото 4

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Друже, вітаю з Днем ракетних військ та артилерії. Від щирого серця бажаю спокою на кордонах нашої України та абсолютної впевненості у бойовій готовності на будь-який непередбачений випадок. А також бажаю мужності та рішучості, стійкості та витримки, завзятості та непохитності. Нехай кожна мета життя досягається так само швидко, як досягає своєї мети ракетна установка.

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Теги: свято

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