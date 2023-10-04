Дощі та шквали: прогноз погоди на 4 жовтня

Вдень майже на всій території країни повітря прогріється до +17-22°

У середу, 4 жовтня, в Україні очікується прохолодна погода. Місцями по регіонах передбачаються дощі та сильні пориви вітру. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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На території країни буде мінлива хмарність. Вночі у північно-західних областях та вдень на півночі можливі невеликі короткочасні дощі. В інших регіонах опади не передбачаються. Пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с у західних, північних та центральних областях.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +8-13°. Прохолодніше в нічну пору буде на сході та південному сході країни - 4-9° тепла. Вдень майже на всій території країни повітря прогріється до +17-22°. Тепліше буде в центральних і південних областях: +21-26°.

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У столиці і області очікується мінлива хмарність. Синоптики не передбачають опадів, але на Київщині можливі невеликі короткочасні дощі та пориви вітру до 15-20 м/с. Крім того, синоптики висловлюють попередження щодо надзвичайного рівня пожежної небезпеки.

В ночі в Київській області температура повітря становитиме +9-12°, вдень підніметься до +17-22°. У Києві вночі термометри покажуть +9-11° тепла, а вдень очікується +19-21°.