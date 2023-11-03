3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

3 листопада – День ракетних військ і артилерії

Сьогодні не варто скаржитися на життя

3 листопада відзначається День ракетних військ й артилерії та День інженерних військ України. Віряни вшановують пам'ять священномучеників Акепсима, Йосифа та Айтала.

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День ракетних військ й артилерії

День ракетних військ і артилерії – державне свято України, що відзначається щорічно 3 листопада. Свято встановлено Указом Президента України від 31 жовтня 1997 року.

Ракетні війська та артилерія – рід Сухопутних військ ЗСУ, що складаються зі з’єднань оперативно-тактичних і тактичних ракет, з’єднань і частин гаубичної, гарматної, реактивної і протитанкової артилерії, артилерійської розвідки, мінометних підрозділів і підрозділів протитанкових керованих ракет.

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Ракетні війська та артилерія є основною вогневою силою в військових операціях, які проводяться Сухопутними військами.

День інженерних військ України

3 листопада професійне свято відзначають інженерні війська. День інженерних військ України встановлений Наказом президента від 27 жовтня 1999 року.

Інженерні війська – вид Спеціальних військ Збройних сил України, які виконують завдання як на фронті так і в тилу під час бойових дій, допомагають вирішувати логістичні або захисні завдання. Інженерні війська супроводжують різні підрозділи, від піхоти та моторизованих до аеромобільних та повітряних сил.

Інженерні війська роблять проходи в замінованих полях й загородженнях супротивника, розчищають завали й руйнування для забезпечення руху своїх військ, проводять розмінування місцевості, споруд, доріг, аеродромів, станцій, вулиць.

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Яке сьогодні релігійне свято

3 листопада в церковному календарі – день священномучеників Акепсима, Йосифа та Айтала.

Єпископ Акепсим очолював християнську Церкву в персидському місті Наєсоні. У той час цар Сапор повелів розшукувати і страчувати християнське духівництво. Був схоплений і єпископ Акепсим, якому було вісімдесят років.

Святий старець відмовився принести жертву персидським богам, за що його жорстоко побили і кинули в темницю, куди наступного дня після важких тортур були кинуті сімдесятирічний Йосиф і Айтал. Три роки святих морили голодом і спрагою. Акепсиму відсікли голову, а Йосифа та Айтала відправили до міста і там побили каміннями.

Що не можна робити цього дня

Краще не пускати до будинку незнайомців.

Не варто скаржитися на життя і долю.

Краще уникати великого скупчення людей.

Не варто підписувати будь-які угоди.

Народні прикмети

Якщо листя з дерев ще не опало, то взимку будуть сильні холоди.

Сонце яскраве, а небо безхмарне – до потепління.

Якщо вранці сильний мороз, то скоро буде сніг.

Небо все в зірках - найближчими днями буде гарна погода.

Пам’ятні події 3 листопада

1493 – Христофор Колумб відкрив Домініку.

1903 – Панама за підтримкою США відокремилася від Колумбії.

1903 – нідерландський фізіолог В. Ейнтховен розробив електрокардіограф.

1905 – Велике князівство Фінляндське отримало автономію в складі Російської імперії.

1918 – Угорщина оголосила про своє відділення від Австрії.

1918 – Буковинське віче вирішило приєднати Північну Буковину до ЗУНР.

1918 – На станції Скороходове (біля Полтави) зустрілися Гетьман України П. Скоропадський і отаман Війська Донського П. Краснов для договору про українсько-донський кордон.

1918 – Кільське повстання, почалася Листопадова революція в Німецькій імперії.

1937 – В урочищі Сандармох (Карельська АРСР, Російська РФСР, СРСР) розстріляно 265 в'язнів Соловецької тюрми особливого призначення. У списку «українських буржуазних націоналістів», страчених 3 листопада, Лесь Курбас, Микола Зеров, Микола Куліш, Матвій Яворський, Володимир Чехівський, Валер'ян Підмогильний, Павло Филипович, Валер'ян Поліщук, Григорій Епік, Мирослав Ірчан, Марко Вороний, Михайло Козоріс, Олекса Слісаренко, Михайло Яловий та багато інших представників національної інтелігенції.

1941 – у Бердичеві розстрілом близько 2000 євреїв фактично завершилася ліквідація єврейського населення, яка тривала з липня 1941.

1943 – Почалася Битва за Київ.

1992 – Президентом США був обраний Білл Клінтон.

1996 – В аеропорту Донецька кілери в масках розстріляли народного депутата України, відомого бізнесмена Євгена Щербаня.

2020 – президентські вибори у США між кандидатами Джо Байденом та Дональдом Трампом.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Анна, Євдокія, Олександр, Богдан, Василь, Володимир, Євдокія, Іван, Ілля, Микола, Павло, Петро, Сергій, Федір.