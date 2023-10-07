Архімандрит УПЦ МП, який втік з Криму, розказав як РПЦ поглинає церкву на чолі з Онуфрієм

«Усі храми, усі єпархії, усі монастирі в Криму вже напряму підпорядковуються РПЦ»

Храми, монастирі та єпархії Української православної церкви Московського патріархату в Криму напряму підпорядковуються Російській православній церкві. Митрополит Онуфрій не має на них жодного впливу. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів архімандрит Гавриїл (Анисимов) – намісник ставропігійного чоловічого монастиря на честь преподобного Паїсія Величковського, що розташований у тимчасово окупованому Криму.

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За словами архімандрита Гавриїла, який нещодавно виїхав із окупованого півострова, на воротах його монастиря висіла табличка «Українська Православна церква. Київська митрополія». А у своєму кабінеті він тримав синьо-жовтий прапорець. Це не сподобалося начальству, і на розмову священнослужителя «викликав» керуючий справами Московської патріархії, митрополит Воскресенський Діонісій (Порубай).

«На цій зустрічі митрополит мені спочатку дуже м'яко сказав, мовляв, чи розумію я, що псую їм статистику? Бо усі храми, усі єпархії, усі монастирі в Криму вже напряму підпорядковуються РПЦ. Тоді я його спитав, чи жива його матір? Він здивувався від цього питання, але відповів ствердно й поцікавився, чому я це питаю? «Ви мене змушуєте плюнути в обличчя двічі: Батьківщині-Україні, зрадити її, і по-друге – моїй 68-річній мамі, яка живе в Одесі і до якої я не можу навіть приїхати», – відповів я йому. Тоді він сказав, що відкладаємо цю розмову. Наступну зустріч призначили на 17 лютого. Зі мною зв'язався його секретар. Але я відмовився від зустрічі. Було ще декілька спроб зі мною зустрітися, які я відкинув», – пояснив архімандрит Гавриїл.

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Він також додав, що є священики у Криму, які у приватних розмовах кажуть, що ми чекаємо деокупації і повернення України, але змушені сидіти і мовчати через страх та з інших різних причин. Серед парафіян дуже багато людей, які чекають повернення України додому.

«За відчуттями у Криму настрої приблизно 60/40 на користь проросійськи налаштованих громадян. Врахуйте, що ці відсотки в умовах тотальної російської пропаганди у медіа, а також в умовах залякувань спецслужб. Цікаво, що 90% керівного складу ФСБ та інших структур у Криму – приїжджі співробітники з Білгородської області, наприклад, або з Мурманська. Місцевих перебіжчиків на високих посадах немає», – додав архімандрит Гавриїл.

Нагадаємо, протоієрею Московської церкви Свято-Марії-Магдалинівського храму Луцька Олександру Колбу тимчасово заборонили проводити служіння та причащатися.

До слова, у Верховній Раді України зібрали понад 125 підписів народних депутатів під зверненням до спікера Руслана Стефанчука. Парламентарі вимагають невідкладно винести на розгляд законопроєкти, які допоможуть заборонити діяльність Московського патріархату.

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Однак Стефанчук заявив, що в парламенті наразі немає необхідної кількості голосів, щоб заборонити діяльність УПЦ МП. Цю думку вже розкритикував народний депутат Віктор Балога.