Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Архімандрит УПЦ МП, який втік з Криму, розказав як РПЦ поглинає церкву на чолі з Онуфрієм

Надія Карбунар
glavcom.ua
Архімандрит УПЦ МП, який втік з Криму, розказав як РПЦ поглинає церкву на чолі з Онуфрієм
Митрополит Діонісій, який викликав архімандрита Гавриїла «на килим»
фото з відкритих джерел

«Усі храми, усі єпархії, усі монастирі в Криму вже напряму підпорядковуються РПЦ»

Храми, монастирі та єпархії Української православної церкви Московського патріархату в Криму напряму підпорядковуються Російській православній церкві. Митрополит Онуфрій не має на них жодного впливу. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів архімандрит Гавриїл (Анисимов) – намісник ставропігійного чоловічого монастиря на честь преподобного Паїсія Величковського, що розташований у тимчасово окупованому Криму.

За словами архімандрита Гавриїла, який нещодавно виїхав із окупованого півострова, на воротах його монастиря висіла табличка «Українська Православна церква. Київська митрополія». А у своєму кабінеті він тримав синьо-жовтий прапорець. Це не сподобалося начальству, і на розмову священнослужителя «викликав» керуючий справами Московської патріархії, митрополит Воскресенський Діонісій (Порубай).

«На цій зустрічі митрополит мені спочатку дуже м'яко сказав, мовляв, чи розумію я, що псую їм статистику? Бо усі храми, усі єпархії, усі монастирі в Криму вже напряму підпорядковуються РПЦ. Тоді я його спитав, чи жива його матір? Він здивувався від цього питання, але відповів ствердно й поцікавився, чому я це питаю? «Ви мене змушуєте плюнути в обличчя двічі: Батьківщині-Україні, зрадити її, і по-друге – моїй 68-річній мамі, яка живе в Одесі і до якої я не можу навіть приїхати», – відповів я йому. Тоді він сказав, що відкладаємо цю розмову. Наступну зустріч призначили на 17 лютого. Зі мною зв'язався його секретар. Але я відмовився від зустрічі. Було ще декілька спроб зі мною зустрітися, які я відкинув», – пояснив архімандрит Гавриїл.

Він також додав, що є священики у Криму, які у приватних розмовах кажуть, що ми чекаємо деокупації і повернення України, але змушені сидіти і мовчати через страх та з інших різних причин. Серед парафіян дуже багато людей, які чекають повернення України додому.

«За відчуттями у Криму настрої приблизно 60/40 на користь проросійськи налаштованих громадян. Врахуйте, що ці відсотки в умовах тотальної російської пропаганди у медіа, а також в умовах залякувань спецслужб. Цікаво, що 90% керівного складу  ФСБ та інших структур у Криму – приїжджі співробітники з Білгородської області, наприклад, або з Мурманська. Місцевих перебіжчиків на високих посадах немає», – додав архімандрит Гавриїл.

Нагадаємо, протоієрею Московської церкви Свято-Марії-Магдалинівського храму Луцька Олександру Колбу тимчасово заборонили проводити служіння та причащатися.

До слова, у Верховній Раді України зібрали понад 125 підписів народних депутатів під зверненням до спікера Руслана Стефанчука. Парламентарі вимагають невідкладно винести на розгляд законопроєкти, які допоможуть заборонити діяльність Московського патріархату.

Однак Стефанчук заявив, що в парламенті наразі немає необхідної кількості голосів, щоб заборонити діяльність УПЦ МП. Цю думку вже розкритикував народний депутат Віктор Балога.

Читайте також: «Онуфрій сказав: «Треба потерпіти». Інтерв’ю з архімандритом УПЦ МП, який утік з Криму
Теги: церква православна церква Митрополит Онуфрій депутат Віктор Балога свято

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Архімандрит УПЦ МП Гавриїл два місяці не може потрапити на прийом до предстоятеля Церкви Московського патріархату в Україні, митрополита Онуфрія
«Онуфрій сказав: «Треба потерпіти». Інтерв’ю з архімандритом УПЦ МП, який утік з Криму
5 жовтня, 15:00
Онуфрій та Антоній (Паканич) під час Літургії 30 липня
Митрополит Онуфрій ігнорує звернення щодо розриву зв'язків із РПЦ, проте є цікава деталь
2 серпня, 13:17
Представники Московського патріархату вимагають остаточного розриву з РПЦ
Онуфрій не прийняв батюшок, які просили його порвати з Москвою (фото)
27 липня, 09:48

Суспільство

Архімандрит УПЦ МП, який втік з Криму, розказав як РПЦ поглинає церкву на чолі з Онуфрієм
Архімандрит УПЦ МП, який втік з Криму, розказав як РПЦ поглинає церкву на чолі з Онуфрієм
Сильний вітер та заморозки: синоптики попередили про різке погіршення погоди
Сильний вітер та заморозки: синоптики попередили про різке погіршення погоди
Повернувся з-за кордону, щоб боронити Батьківщину. Згадаймо Героя України Дениса Лабунського
Повернувся з-за кордону, щоб боронити Батьківщину. Згадаймо Героя України Дениса Лабунського
На Сумщині внаслідок вибуху загинув хлопчик
На Сумщині внаслідок вибуху загинув хлопчик
У Харкові через ранковий обстріл пошкоджено 72 будівлі
У Харкові через ранковий обстріл пошкоджено 72 будівлі
Стефанчук нагородив таролога та демонолога відзнакою
Стефанчук нагородив таролога та демонолога відзнакою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
ХАМАС зробив подарунок на день народження Путіна
37K
Війна в Ізраїлі. Дмитро Ярош пояснив, на чиєму боці мають бути українці
25K
Банкова пояснила, хто винен у бойових діях в Ізраїлі
21K
5 тис. ракет і вуличні бої: що відбувається в Ізраїлі (відео)
16K
Війна в Ізраїлі. Перші висновки для всього світу
11K
«Великий російський наступ». Військовий експерт оцінив шанси путінських військ

Новини

Україна отримає додаткове ППО, щоб прикрити порти і морські експортні шляхи – Bloomberg
Сьогодні, 12:24
Італійська влада викрила московських попів, які дурять українських біженців закордоном
Сьогодні, 10:54
Наступ ЗСУ: Генштаб оприлюднив результати боїв
Сьогодні, 07:01
Атака на українські міста та робота російської ППО: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Московські аеропорти зупинили роботу
Сьогодні, 05:51
Утікачка Оксана Байрак перейменувала себе у Росії на Фросю
Сьогодні, 05:30

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту