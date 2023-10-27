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Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
фото: glavcom.ua

Температура повітря буде коливатися від +13 до +22 °C

У п'ятницю, 27 жовтня, по всій території України  прогнозуються дощі та штормові пориви вітру. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря буде коливатися від +13 до +22 °C.  Протягом ночі дощі очікуються на північних, центральних і південних регіонах України, за винятком Одещини, а також у Карпатах. Вранці очікуються у східних та в більшості західних областей. Проте вдень дощовий фронт переважно затримається в західній частині країни, а ввечері він дійде до заходу та півночі України.

«Вітер передбачається з південного заходу, 5-12 метрів за секунду, місцями на заході та півдні штормові пориви до 15-20 метрів за секунду», – зазначила синоптикиня.

Температура повітря в п'ятницю становитиме +13...+18 °C, а на півдні країни +18...+22 °C.

У Києві вночі 27 жовтня очікуються дощі, вранці та вдень – незначні опади, але ввечері знову можливий дощ. Температура повітря в столиці буде в межах близько +15 °C протягом дня.

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Теги: прогноз погоди повітря вітер традиції Наталка Діденко свято фронт

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