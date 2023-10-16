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В Україні може з'явитися нове свято – День подяки Богові

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
В Україні може з'явитися нове свято – День подяки Богові
фото з відкритих джерел

В Україні може стати на одне свято більше

Сьогодні, 16 жовтня, в Раді зареєстрували законопроєкт №10152, яким пропонується запровадити в Україні нове свято – День подяки Богові. Автор документа – член фракції «За майбутнє» Віктор М'ялик.

Проект Закону передбачає внесення змін до статті 73 (Святкові і неробочі дні) Кодексу законів про працю. В разі його схвалення народними обранниками, в Україні стане на одне свято більше, але залишається невідомим, яка пропонується дата святкування та чи буде цей день вихідним.

В Україні може з'явитися нове свято – День подяки Богові фото 1

У серпні до Верховній Раді вже подали законопроєкт про запровадження в Україні Дня подяки. Автори документу вказують його метою формування в українському суспільстві та закріплення на загальнонаціональному рівні такої важливої позитивної риси як «вдячність і, відповідно, традиції висловлювати вдячність усім, хто на це заслуговує».

«Ухвалення законопроєкту дозволить підняти рівень вдячності як важливої позитивної риси громадянського суспільства, закріпити її на загальнонаціональному рівні, що позитивно вплине на зміцнення національної єдності в Україні», – йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, з 1 вересня Православна церква України перейшла на новий Новоюліанський календар. Буде зміщено низку свят:

  • Різдво – 25 грудня (раніше 7 січня);
  • Покрова Пресвятої Богородиці – 1 жовтня (раніше 14 жовтня);
  • Хрещення – 6 січня (раніше 19 січня);
  • Івана Купала – 24 червня (раніше 7 липня);
  • Благовіщення – 25 березня (раніше 7 квітня);
  • День святого Миколая – 6 грудня (раніше 19 грудня).
Теги: Верховна Рада депутат свято

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