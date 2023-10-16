В Україні може з'явитися нове свято – День подяки Богові

В Україні може стати на одне свято більше

Сьогодні, 16 жовтня, в Раді зареєстрували законопроєкт №10152, яким пропонується запровадити в Україні нове свято – День подяки Богові. Автор документа – член фракції «За майбутнє» Віктор М'ялик.

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Проект Закону передбачає внесення змін до статті 73 (Святкові і неробочі дні) Кодексу законів про працю. В разі його схвалення народними обранниками, в Україні стане на одне свято більше, але залишається невідомим, яка пропонується дата святкування та чи буде цей день вихідним.

У серпні до Верховній Раді вже подали законопроєкт про запровадження в Україні Дня подяки. Автори документу вказують його метою формування в українському суспільстві та закріплення на загальнонаціональному рівні такої важливої позитивної риси як «вдячність і, відповідно, традиції висловлювати вдячність усім, хто на це заслуговує».

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«Ухвалення законопроєкту дозволить підняти рівень вдячності як важливої позитивної риси громадянського суспільства, закріпити її на загальнонаціональному рівні, що позитивно вплине на зміцнення національної єдності в Україні», – йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, з 1 вересня Православна церква України перейшла на новий Новоюліанський календар. Буде зміщено низку свят: