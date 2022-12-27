Деокупація Луганщини: Гайдай розповів про ситуацію в області

Росіяни стягують величезну кількість резервів та техніки до Кремінної

Поблизу Кремінної тривають важкі бої. Окупаційні війська стягують туди величезну кількість резервів та техніки. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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«Бойовики гинуть там (біля Кремінної – «Главком») сотнями. Вони розміщують, що в разі втрати Кремінної вся лінія оборони росіян на Луганщині буде порушена», – зазначив голова ОВА.

Гайдай наголосив, що успіх на цій ділянці фронту на боці ЗСУ. Росіяни позаймали всі лісосмуги і все навколо себе замінували. Більшість мінувань відбувалося дистанційно, тож карти мінувань навіть в них немає. Українські військові зірвали плани окупантів щодо контрнаступу.

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Важкою ситуацтя залишається в Білогорівці. Після багаточасових артилерійських обстрілів по 10-20 окупантів регулярно намагаються йти там в наступ, але ЗСУ відбивають всі ці наміри росіян.

Нагадаємо, триває 307-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.