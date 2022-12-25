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Луганщина: окупанти проводять «анонімне» телефонне опитування

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Луганщина: окупанти проводять «анонімне» телефонне опитування
На Луганщині окупанти бояться прильотів
фото з відкритих джерел

Російські окупанти на Луганщині намагаються дізнатись справжнє ставлення до них

На тимчасово захопленій території Луганської області російські окупанти запровадили «анонімне» телефонне опитування місцевих мешканців. Про це повідомляє глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Замість того, щоб зробити хоч щось корисне, росіяни намагаються дізнатись справжнє ставлення до них й проводять на Луганщині «анонімне» телефонне анкетування. Цікавляться настроями стосовно становища в області, задоволеністю роботи гауляйтерами й іншими проблемами – шукають ненадійних», – зазначив він.

Водночас ненадійних росіян окупанти не помічають. «Як от у Антрациті, де бригада гастролерів отримала авансом немаленькі кошти за ремонт місцевих об’єктів та за у п’ять разів меншу суму найняла місцевих чоловіків із числа соціального дна. У підсумку – перші нічого не робили, другі трохи підзаробили, стан будинків і соцоб’єктів став гіршим, ніж до приїзду росіян», – розповів Гайдай.

Крім того, як повідомив глава ОВА, у Троїцькому колаборанти перейшли на дистанційну роботу, бо остерігаються «бавовни».

Раніше Гайдай анонсував хороші новини з Луганщини до Нового року. 

Нагадаємо, триває триста п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав п'ять ракетних та авіаційний удар. Також здійснив понад 90 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона, загинули мирні люди. Ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Не полишає спроб покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.

Теги: війна окупанти росія Луганщина

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