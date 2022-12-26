У госпіталях на Луганщині перебувають сотні «вагнерівців» – Генштаб

У госпіталях Луганщини лікуються 600 окупантів

Російські загарбники на території Луганщини організували госпіталі для лікування російських окупантів та найманців ПВК «Вагнера». Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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«У населеному пункті Біловодськ Старобільського району Луганської області проходять лікування до 300 поранених представників ПВК «Вагнер». Крім того, в Первомайську, на території так званого «військового шпиталю», що розгорнуто на базі багатопрофільного ліцею, також лікуються до 300 окупантів, які отримали поранення в районі міста Бахмут», – йдеться у повідомленні.

Крім того, у Токмаку Запорізької області російські загарбники посилили адміністративно-поліцейські заходи. Військовослужбовці, разом із місцевими колаборантами, вишукують патріотично налаштованих українських громадян, проводять перевірки особистих ноутбуків, телефонів та обшукують помешкання.

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Нагадаємо, триває 306-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому – намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється.