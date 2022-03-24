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    Події в Україні

    Депортованим до РФ українцям пропонують працевлаштування на Сахаліні – розвідка

    Примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора є грубим порушенням міжнародного права - Депортованим до РФ українцям пропонують працевлаштування на Сахаліні – розвідка
    Примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора є грубим порушенням міжнародного права
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    На сьогодні підтверджено інформацію про створення російського фільтраційного табору в Докучаєвську Донецької області

    Росіяни проводять масові заходи з переміщення українських громадян з окупованих територій до РФ. Після проходження фільтраційних таборів українців відправляють до економічно депресивних районів РФ. Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони.

    В якості кінцевого пункту призначення називають низку північних областей, зокрема – Сахалін.

    «Українцям «пропонують» офіційне працевлаштування через центри зайнятості. Ті, хто погоджується, отримують документи, які забороняють виїзд з російських регіонів протягом двох років», – зазначається у повідомленні .

    На сьогодні підтверджено інформацію про створення російського фільтраційного табору в Докучаєвську Донецької області. Туди масово доправляють цивільне населення в якого вилучають документи. З людьми «працюють» співробітники ФСБ РФ. Їхня мета – пошук громадян, що брали участь в АТО/ООС, українських військових та правоохоронців. Далі людей переправляють до РФ, зокрема в Таганрог (Ростовська область) та Краснодарський край.

    Є беззаперечні свідчення нелюдського поводження з українцями, ненадання медичної допомоги. Відзначаються проблеми із забезпеченням харчуванням.

    Нагадаємо, у Маріуполі мешканців вулиць Азовстальської та Українського козацтва Лівобережного району незаконно депортують на територію Росії. Як раніше повідомлялося, рашисти розповсюджують фейк про евакуацію українців до Луганська.

    Теги: розвідка росія окупанти війна Донеччина Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Депортованим до РФ українцям пропонують працевлаштування на Сахаліні – розвідка