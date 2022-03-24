Пєсков прокоментував чутки про зникнення Шойгу

Також він прокоментував інформацію ЗМІ про проблеми з серцем у Шойгу

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що у міністра оборони зараз багато турбот. Так він прокоментував чутки про зникнення Сергія Шойгу з публічного простору – чиновник не з'являвся у ЗМІ та на публіці з 11 березня.

«Наразі не час для медійної активності», – наголосив спікер Кремля.

Відповідаючи на питання про здоров'я міністра (раніше в соцмережах стали з'являтися публікації, що у Шойгу проблеми із серцем), Пєсков сказав, що не потрібно слухати видання, які публікують подібну інформацію.

З інших питань, зокрема на тему, як зараз працюють канали зв'язку між російськими та американськими військовими відомствами і чи є контакт у Шойгу з керівництвом Пентагону, він закликав звертатися до Міністерства оборони.

Раніше російські журналісти помітили зникнення очільника Міноборони Росії Сергія Шойгу із публічного простору.

Нагадаємо, Офіс президента назвав умову, коли Зеленський може зустрітися із Путіним. Також Подоляк каже, що Росію чекає приголомшливе фіаско у війні проти України.