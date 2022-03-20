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    Росіяни вивозять маріупольців до РФ: названо вулиці, з яких ворог викрадає людей

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    За попередніми даними, ворог вивіз кілька тисяч людей із Маріуполя 

    Окупанти відбирають українські паспорти у жителів міста

    У Маріуполі мешканців вулиць Азовстальської та Українського козацтва Лівобережного району незаконно депортують на територію Росії.

    Цю інформацію станом ранок 20 березня повідомила Маріупольська міська рада.

    «У людей, яких насильно вивозять на територію Росії, забирають український паспорт і натомість видають папірець, який не має жодної юридичної ваги і не визнається у всьому цивілізованому світі», – йдеться в повідомленні.

    Учора міськрада Маріуполя повідомила, що окупанти незаконно вивозили людей із Лівобережного району та сховища в будівлі спортклубу, де від постійних бомбардувань ховалося понад тисячі людей (переважно жінки та діти). Маріупольська міськрада зазначає, що спершу окупанти забирали людей до фільтраційних таборів, де перевіряли телефони та документи. Після цього частину маріупольців переправляли до віддалених російських міст. Доля інших людей лишається невідомою.

    За попередніми даними, ворог вивіз кілька тисяч людей.

    Також повідомлялося, що у передмістях Маріуполя люди вмирають із голоду.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Донеччина документи викрадення Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Росіяни вивозять маріупольців до РФ: названо вулиці, з яких ворог викрадає людей