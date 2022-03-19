Рашисти розповсюджують фейк про евакуацію українців до Луганська

Окупанти вимагають у мешканців окупованих територій збирати гуманітарну допомогу

Російські окупанти розповсюджують інформацію, що сьогодні до окупованого Луганська вони евакуювали українців з Сєвєродонецька, Рубіжного та Лисичанська, вказують кількість у 350 чоловік. Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, рашисти вимагають у мешканців окупованих територій збирати гуманітарну допомогу. На установи прийшли розпорядження фейкових адміністраціїй, що працівники обов‘язково мають щось принести для «біженців».

«Це неправда! Жодної людини з українських Сєвєродонецька, Рубіжного та Лисичанська не могли виїхати на окуповану територію! Міста контролюються українською владою, вивезти людей рашисти не змогли б, ЗСУ не дозволили б, і люди б не поїхали, бо Луганщина - це Україна!» - заявив Гайдай.

«Всі наші вже в безпеці, вирушають на захід країни!» - додав голова Луганської ОВА.

Як повідомлялося, 19 березня на Луганщині з міста Лисичанськ в місто Бахмут виїхали 160 людей, із міста Северодонецьк у місто Бахмут – 160 людей. Із Рубіжного в місто Бахмут вирвалися 45 людей, а ще 310 українців виїхали з Попасної.

Окупанти 19 березня обстріляли житловий будинок у Рубіжному на Луганщині. Дві дитини та жінка загинули під завалами.

18 березня внаслідок потужних обстрілів російською окупаційною армією Сєвєродонецька, Рубіжного, Привілля, Кремінної Луганської області пошкоджено близько 54 об’єктів.

У Лисичанську на Луганщині російські війська обстріляли лікарню, загалом випустили десять снарядів.