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    Події в Україні

    Рашисти розповсюджують фейк про евакуацію українців до Луганська

    Мешканців Луганщини евакуюють на захід України - Рашисти розповсюджують фейк про евакуацію українців до Луганська
    Мешканців Луганщини евакуюють на захід України
    фото: Сергій Гайдай

    Окупанти вимагають у мешканців окупованих територій збирати гуманітарну допомогу

    Російські окупанти розповсюджують інформацію, що сьогодні до окупованого Луганська вони евакуювали українців з Сєвєродонецька, Рубіжного та Лисичанська, вказують кількість у 350 чоловік. Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook.

    Крім того, рашисти вимагають у мешканців окупованих територій збирати гуманітарну допомогу. На установи прийшли розпорядження фейкових адміністраціїй, що працівники обов‘язково мають щось принести для «біженців».

    «Це неправда! Жодної людини з українських Сєвєродонецька, Рубіжного та Лисичанська не могли виїхати на окуповану територію! Міста контролюються українською владою, вивезти людей рашисти не змогли б, ЗСУ не дозволили б, і люди б не поїхали, бо Луганщина - це Україна!» - заявив Гайдай.

    «Всі наші вже в безпеці, вирушають на захід країни!» - додав голова Луганської ОВА.

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    Рашисти розповсюджують фейк про евакуацію українців до Луганська
    Рашисти розповсюджують фейк про евакуацію українців до Луганська
    Рашисти розповсюджують фейк про евакуацію українців до Луганська

    Як повідомлялося, 19 березня на Луганщині з міста Лисичанськ в місто Бахмут виїхали 160 людей, із міста Северодонецьк у місто Бахмут – 160 людей. Із Рубіжного в місто Бахмут вирвалися 45 людей, а ще 310 українців виїхали з Попасної.

    Окупанти 19 березня обстріляли житловий будинок у Рубіжному на Луганщині. Дві дитини та жінка загинули під завалами.

    18 березня внаслідок потужних обстрілів російською окупаційною армією Сєвєродонецька, Рубіжного, Привілля, Кремінної Луганської області пошкоджено близько 54 об’єктів.

    У Лисичанську на Луганщині російські війська обстріляли лікарню, загалом випустили десять снарядів.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Рашисти розповсюджують фейк про евакуацію українців до Луганська