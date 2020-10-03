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    Події в Україні

    Держлісагентство має затвердити стратегію боротьби з лісовими пожежами, – Шмигаль

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    Держлісагентство має затвердити стратегію боротьби з лісовими пожежами, – Шмигаль
    Фото Департаменту комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

    «Досі такої стратегії в Україні не було» – прем’єр-міністр

    Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Луганської області доручив затвердити стратегію боротьби з лісовими пожежами.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    Зазначається, що прем’єр-міністр провів нараду щодо масштабних пожеж на Луганщині за участі голови ДСНС Миколи Чечоткіна, першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, голови Державного агентства лісових ресурсів Василя Кузьовича, голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, представників Національної поліції та Державної прикордонної служби.

    «Висновки наступні: Держлісагентство має негайно розробити й затвердити стратегію боротьби з лісовими пожежами, а також усунення можливості виникнення таких пожеж», – наголосив Шмигаль.

    Він додав, що досі такої стратегії в Україні не було.

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    Держлісагентство має затвердити стратегію боротьби з лісовими пожежами, – Шмигаль
    Держлісагентство має затвердити стратегію боротьби з лісовими пожежами, – Шмигаль
    Держлісагентство має затвердити стратегію боротьби з лісовими пожежами, – Шмигаль
    Фото Департаменту комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

    Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль також зробив низку доручень щодо ліквідації наслідків пожеж на Луганщині, зокрема, щодо надання допомоги родичам загиблих.

    До слова, прем’єр-міністр Денис Шмигаль вирішив особисто оцінити масштаби пожеж на Луганщині.

    1 жовтня пожежа пошкодила КПВВ «Станиця Луганська». На контрольно-пропускному пункті вже частково пошкоджено елементи інфраструктури

    Раніше стало відомо, що на Луганщині через масштабну пожежу евакуюють село Олександрівка Новоайдарського району.

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    пожежа Держлісагентство ДСНС Денис Шмигаль
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