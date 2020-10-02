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    Шмигаль вирішив особисто оцінити масштаби пожеж на Луганщині

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    Наразі у пожежах на Луганщині загинуло 11 людей - Шмигаль вирішив особисто оцінити масштаби пожеж на Луганщині
    Наразі у пожежах на Луганщині загинуло 11 людей

    Вилітаємо на Луганщину разом із головою ДСНС, першим заступником міністра МВС та головою Держлісагентства, - голова уряду

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом з урядовою командою вилітає у п'ятницю, 2 жовтня, в Луганську область, щоб оцінити масштаби пожеж. Про це Шмигаль написав у Теlegram.

    «Вилітаємо на Луганщину. Разом із головою ДСНС Миколою Чечоткіним, першим заступником міністра МВС Сергієм Яровим та головою Держлісагентства Василем Кузьовичем оцінимо масштаб пожеж та скоординуємо процес подолання наслідків стихійного лиха», – зазначив прем'єр.

    Як повідомили у ДСНС, на сьогодні площа пожеж в Луганській області складає 13 тисяч гектар. До ліквідації вогню залучено понад 2,5 тисяч людей та 264 одиниці техніки. Вогонь намагаються загасити літаками АН-32П та вертольотами Мі-8. Здійснено 60 скидів (246 т води).

    «Роботи проводяться у цілодобовому режимі на усіх 7 основних осередках пожеж. Гасіння пожеж ускладнюється надзвичайно складними погодними умовами (вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий засушливий період), внаслідок чого вогонь швидко розповсюджується на значні площі», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, на території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися на значну площу.

    Нагадаємо, станом на 1 жовтня у Луганській області триває ліквідація масштабних лісових пожеж, які загрожують безпеці 31 населеного пункту.

    За останніми даними, в результаті пожеж в Луганській області загинуло 11 осіб, ще 17 людей були госпіталізовані.

    Раніше стало відомо, що на Луганщині через масштабну пожежу евакуюють село Олександрівка Новоайдарського району.

    У Станиці Луганській горить ціла вулиця, лунають вибухи.

    1 жовтня пожежа пошкодила КПВВ «Станиця Луганська». На контрольно-пропускному пункті вже частково пошкоджено елементи інфраструктури.

    Нагадаємо, на Луганщині вщент згоріли 250 будинків.

    Стало відомо, що вогонь узяв у кільце Сєвєродонецьк. У прифронтовій зоні з 30 вересня горять ліси, полум'я охопило понад 11 тисяч гектарів території.

    Пожежа розпочалась із займання сухої трави та лісової підстилки біля села Муратове та селища Трьохізбенка ще у середу вдень.

    За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

    Також зазначимо, що уряд обіцяє допомогти постраждалим від пожеж на Луганщині.

    пожежа МВС Луганщина ДСНС КПВВ село вулиця Денис Шмигаль
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