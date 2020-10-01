На Луганщині пожежа пошкодила КПВВ «Станиця Луганська»



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Ліквідація пожежі ускоаднюється через поривчастий вітер, - рятувальники

На контрольно-пропускному пункті вже частково пошкоджено елементи інфраструктури, - ДСНС

На Луганщині вогонь від лісової пожежі вже дістався КПВВ «Станиця Луганська». Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що на контрольно-пропускному пункті вже частково пошкоджено елементи інфраструктури.

На місце прибули пожежні команди ДСНС, з якими прикордонники вживають усіх заходів для локалізації займання. Ситуацію також ускладнюють сильні пориви вітру.

Як повідомлялося, на Луганщині вщент згоріли 250 будинків.

Раніше стало відомо, що вогонь узяв у кільце Сєвєродонецьк. У прифронтовій зоні від учора горять ліси, полум'я охопило майже 10 тисяч гектарів території.

Пожежа розпочалась із займання сухої трави та лісової підстилки біля села Муратове та селища Трьохізбенка ще вчора вдень.Зараз йде локалізація 64 вогнищ пожежі. Жертвами пожеж стали щонайменше п'ятеро осіб.

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

Також зазначимо, що уряд обіцяє допомогти постраждалим від пожеж на Луганщині.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, з небезпечної зони евакуйовано 120 людей, яких забезпечено місцем проживання, харчуванням, медичним та іншими видами забезпечення. Загинуло 9 осіб (1 особа внаслідок пожежі, причина смерті інших уточнюється), госпіталізовано 14 осіб.