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    Події в Україні

    Держспецзв’язку пояснило, чому відключило «Прямий», «Еспресо» і «П’ятий» з ефіру

    Держспецзв’язку пояснило, чому відключило «Прямий», «Еспресо» і «П’ятий» з ефіру
    фото з відкритих джерел

    Телеканали вимкнули з ефіру 4 квітня

    Влада відключила телеканали «Еспресо», «П’ятий» і «Прямий» з цифрового ефіру на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони. Про це повідомила Державна служба спеціального зв’язку і захисту інформації на запит журналістів «Детектор медіа».

    «На початку вересня березня РНБО ухвалила рішення про трансляцію телемарафону "Єдині новини" (рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року «Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану», введене в дію Указом Президента України від 19.03.2022 № 152).

    Мета цього рішення – забезпечити людей доступом до правдивої, об’єктивної та перевіреної офіційної інформації про перебіг війни та ситуацію в країні. Доступ до цього телемарафону мали і мають всі канали будь-якої форми власності. Концерн виконує це рішення: на всіх наявних частотах мовлення відповідно до встановленого графіку мовлення триває трансляція телемарафону «Єдині новини».

    Нагадаємо, журналісти телеканалів «Прямий», «П‘ятий» та «Еспресо», яких зранку 4 квітня Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (РРТ) відключив від мовлення, оприлюднили своє звернення. Як раніше повідомлялося, вранці, 4 квітня представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (Концерн РРТ) без будь-яких законних підстав, на власний розсуд вимкнули мовлення телеканали «Прямий», «П‘ятий» та «Еспресо» в цифровій мережі Т2.

    Як відомо, 18 березня Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення – в умовах воєнного стану усі загальнонаціональні інформаційні канали транслюватимуть цілодобовий телемарафон. Рішення пояснюють поширенням Росією дезінформації про повномасштабну агресію проти України.

    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Держспецзв’язку пояснило, чому відключило «Прямий», «Еспресо» і «П’ятий» з ефіру