Телеканали «Прямий», «П‘ятий» та «Еспресо» відключено від мовлення

На цих трьох інформаційних каналах включено трансляцію загальноукраїнського марафону UAразом

Вранці, 4 квітня представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (Концерн РРТ) без будь-яких законних підстав, на власний розсуд вимкнули мовлення телеканали «Прямий», «П‘ятий» та «Еспресо» в цифровій мережі Т2.

«Від сьогоднішнього ранку Концерн РРТ зайняв своє місце серед російських терористичних військ та колабораціоністів, які свідомо працюють проти України та українців, вбивають мирних громадян та обмежують можливості українців дивитись українські телеканали. В історії України це лише друга спроба вимкнути телеканал «Еспресо». Перша була під час Революції Гідності у 2014 році за вказівкою Януковича. Але тоді це зробити не змогли. Друга – сьогодні, під час активної фази російсько-української війни, і, очевидно, за вказівкою кремлівських сил, яку реалізовує Концерн РРТ сьогодні, – йдеться у заяві телеканалу «Еспресо».

Натомість канал «Прямий» підозрює незаконну нічну диверсію з відключення мовлення, відповідальність щодо якої несе директор концерну РРТ Кирило Данілов.

«Прикметно, що раніше Кирило Данілов керував телекомпанією «Приват ТВ Дніпро» («9 канал»), яка входить до медіа імперії олігарха Ігоря Коломойського. Все вказує на те, що в умовах війни Коломойський замість захисту країни займається вирішенням своїх бізнесових питань із зачистки інформаційного простору. Ми звертаємося до Президента України Володимира Зеленського як гаранта Конституції України щодо незаконних дій команди Коломойського у владі та їх можливого підігруванні росії, бо такі дії порушують принцип єдності», – наголосив інформаційний мовник.

Аналогічну заяву, що й «Прямий», зробив і 5 канал.

Наразі на цих трьох інформаційних каналах триває трансляція загальноукраїнського марафону UAразом, до яких з початку війни долучилося кілька груп каналів з орбіти олігархів Коломойського, Пінчука і Ахматова.

Скріншот з відео

Як відомо, 18 березня Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення – в умовах воєнного стану усі загальнонаціональні інформаційні канали транслюватимуть цілодобовий телемарафон. Рішення пояснюють поширенням Росією дезінформації про повномасштабну агресію проти України.

19 березня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року «Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану».