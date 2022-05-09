Джастін Трюдо звернувся до українських залізничників (відео)

Прем'єр-міністр Канади прибув до України 8 травня

Українські залізничники отримали подяку від канадського прем'єра, Джастіна Трюдо.

«Вітаю! Це прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Я хотів би сказати «дякую» всім залізничникам України. Зараз надзвичайно важкі часи, проте ви залишаєтесь, щоб допомогти людям евакуюватися, щоб доставити необхідні вантажі та допомогу. Ви рухаєтесь вперед, щоб Україна продовжувала бути вільною та сильною. Дякую за все що ви робите», − висловив своє захоплення Трюдо.

«Слава Україні!», − додав політик українською мовою на завершення промови.

Нагадаємо, у неділю, 8 травня, у знищеному російськими військами Ірпені перебував канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Його супроводжують міністерка закордонних справ Мелані Жолі та віцепрем’єрка, міністерка фінансів Христя Фріланд. Після побаченого Трюдо був шокований руйнуваннями, яких завдали російські війська під час окупації.

Після візиту до зруйнованого росіянами Ірпеня канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо приїхав до Києва та зустрівся із українським президентом Володимиром Зеленським.

Зазначимо, що приїзд Трюдо в Україну ніде не анонсувався.