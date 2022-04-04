Прямий, П'ятий та Еспресо викинули з ефіру. Журналісти оприлюднили відкритий лист

Журналісти назвали рішення про відключення незаконним

Журналісти телеканалів «Прямий», «П‘ятий» та «Еспресо», яких зранку 4 квітня Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (РРТ) відключив від мовлення, оприлюднили своє звернення.

«Ми, журналісти і менеджмент каналів, з першого дня повномасштабного російського вторгнення включилися в інформаційний захист України. Єдиним фронтом з іншими телеканалами і всією журналістською спільнотою доносимо правду про війну усьому світові. Неухильно дотримуємося принципу єдиної державної інформаційної політики. Левову частку ефірного часу передали спільному загальнонаціональному марафону, виконуючи відповідний Указ Президента.

Рішення про відключення є цілковито і однозначно незаконним, оскільки не існує жодного документа, який би давав підстави концерну РРТ вночі відключати телеканали від мовлення. Немає жодного рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, – єдиного органу, який має право ухвалювати рішення щодо ефіру телеканалів. РНБОУ раніше, до речі, заявляла, що не має повноважень закривати канали.

У нас є всі підстави вважати, що мала місце незаконна нічна диверсія з відключення мовлення, відповідальність щодо якої несе директор концерну РРТ Кирило Данілов.

Прикметно, що раніше Кирило Данілов керував телекомпанією «Приват ТВ Дніпро» («9 канал»), яка входить до медіа імперії олігарха Ігоря Коломойського. Все вказує на те, що в умовах війни Коломойський замість захисту країни займається вирішенням своїх бізнесових питань із зачистки інформаційного простору. Нагадаємо, що свого часу Коломойський був апологетом дружби з Росією, і в 2019 році в інтерв’ю The New York Times заявив: «Російські танки будуть розміщені біля Кракова і Варшави. Ваше НАТО забруднить штани і купуватимуть памперси». Як відомо, щодо Коломойського застосовані санкції США.

Ми звертаємося до Президента України Володимира Зеленського як гаранта Конституції України щодо незаконних дій команди Коломойського у владі та їх можливого підігруванні Росії, бо такі дії порушують принцип єдності. Розраховуємо, що глава держави дасть належну оцінку діям концерну і захистить право журналістів, які професійно воюють на інформаційному фронті, на професію і свободу слова.

Вимагаємо від Концерну РРТ припинити порушення закону і негайно відновити мовлення телеканалів П’ятого та Прямого. Керівника Концерну Уряд повинен негайно відсторонити від посади. Ми всі маємо зараз дотримуватися принципу єдності і спільно боротися з ворогом – Росією, і не допустити перетворення України на Росію, країну з «однією позицією», де зачищена свобода слова».

Також ведучий «Еспресо» Віталій Портніков назвав відключення телеканалу від мовлення кроком, який наближає Україну до Росії. «Спроба концерну РРТ позбавити телеканал Еспресо ефірного мовлення – крок, який наближає Україну до Росії, а не наближає нашу з вами перемогу. Президент вимагає від мовників вести одну спільну програму новин – і це цілком логічно, коли всі громадяни мають отримувати офіційну інформацію. Проте зараз ми бачимо щось небувале: іншого ефіру не повинно бути. Щоб в Україні залишився лише один ефір. Усі інші канали новин мають припинити своє існування. Для нас припинення мовлення означає звільнення журналістської команди і припинення партнерських програм. І це якраз тоді, коли на окупованих територіях все більше російської пропаганди, а роботи в Україні все менше», – написав Портніков у Facebook.

Як раніше повідомлялося, вранці, 4 квітня представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (Концерн РРТ) без будь-яких законних підстав, на власний розсуд вимкнули мовлення телеканали «Прямий», «П‘ятий» та «Еспресо» в цифровій мережі Т2.