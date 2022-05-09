До Одеси, яку щодня трощать рашисти, приїхав голова Євроради (фото)

Шарль Мішель прибув до Одеси 9 травня на святкування Дня Європи

Голова Європейської ради Шарль Мішель приїхав до Одеси святкувати День Європи. Про це він повідомив у своєму Twitter.

«Я приїхав святкувати День Європи в Одесу, місто, про яке Пушкін казав, що «можна відчути Європу». Де сьогодні український народ захищає свої пам’ятники від куль і ракет і свободу – від російської агресії. Ви не самотні. ЄС підтримує вас», – написав Шарль Мішель.

I came to celebrate #EuropeDay in #Odesa, the city where Pushkin said that "you can feel Europe."



And where today the Ukrainian people shield their monuments from bullets and rockets and their freedom from Russian aggression.



You are not alone.

The EU stands with you. pic.twitter.com/kneuEOvepb — Charles Michel (@eucopresident) May 9, 2022

Зазначимо, що Одеса останніми тижнями постійно піддається ракетним атакам. Так, 8 травня у місті пролунали щонайменше п’ять вибухів. Дві ракети були збиті силами протиповітряної оборони. Ще шість ударили по різних об'єктах області. У тому числі пошкоджено приватні будинки цивільного населення, об'єкти критичної інфраструктури. Є постраждалі серед місцевих мешканців.

Нагадаємо, що сьогодні росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Одеської області з території тимчасово окупованого Криму.