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    До Одеси, яку щодня трощать рашисти, приїхав голова Євроради (фото)

    Шарль Мішель в Одесі зустрівся з українським прем'єром Денисом Шмигалем - До Одеси, яку щодня трощать рашисти, приїхав голова Євроради (фото)
    Шарль Мішель в Одесі зустрівся з українським прем'єром Денисом Шмигалем
    фото: Twitter Шарля Мішеля

    Шарль Мішель прибув до Одеси 9 травня на святкування Дня Європи

    Голова Європейської ради Шарль Мішель приїхав до Одеси святкувати День Європи. Про це він повідомив у своєму Twitter.

    «Я приїхав святкувати День Європи в Одесу, місто, про яке Пушкін казав, що «можна відчути Європу». Де сьогодні український народ захищає свої пам’ятники від куль і ракет і свободу – від російської агресії. Ви не самотні. ЄС підтримує вас», – написав Шарль Мішель.

    Зазначимо, що Одеса останніми тижнями постійно піддається ракетним атакам. Так, 8 травня у місті пролунали щонайменше п’ять вибухів. Дві ракети були збиті силами протиповітряної оборони. Ще шість ударили по різних об'єктах області. У тому числі пошкоджено приватні будинки цивільного населення, об'єкти критичної інфраструктури. Є постраждалі серед місцевих мешканців.

    Нагадаємо, що сьогодні росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Одеської області з території тимчасово окупованого Криму.

    Теги: ЄС росія окупанти Одеса війна Україна населення окупація #stoprussia
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    До Одеси, яку щодня трощать рашисти, приїхав голова Євроради (фото)