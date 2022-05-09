На обстріляному нафтопереробному заводі у Лисичанську є загроза вибуху – Денісова

Ліквідувати пожежу неможливо через обстріли

На нафтопереробному заводі в Лисичанську, який окупанти обстріляли 8 травня, неможливо ліквідувати пожежу, тому існує загроза вибуху. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її повідомленням, унаслідок обстрілу на другому за потужністю нафтопереробному заводі України загорілися виробничі потужності. Йдеться про установку з отримання сірки та станції змішування речовин.

Денісова написала у соціальних мережах, що там триває пожежа, яка охопила понад пів гектара території. Росіяни постійно здійснюють обстріли, використовуючи артилерію. Через це ліквідувати пожежу поки неможливо.

«Наразі гасіння пожежі неможливе, оскільки обстріли рашистів не вщухають», – йдеться у повідомленні Денісової.

Людмила Денісова наголосила, що вибух призвів не тільки до людських жертв та інфраструктурних руйнувань, але й забруднення довкілля.

Вона повідомила, що внаслідок згорання нафтопродуктів виділяються канцерогени та критично небезпечні для здоров'я людей та довкілля шкідливі речовини.

Нагадаємо, 8 квітня окупанти вчергове обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську. Внаслідок влучання рашистських снарядів загорілися виробничі потужності підприємства, а саме установка з отримання сірки та станція змішування речовин.

Нагадаємо, зранку 8 травня російська армія відкрила вогонь по Лисичанську. Застосована артилерія, нанесені авіаудари. Було зруйновано об’єкти критичної інфраструктури – обірвані потужні лінії електропередачі напругою 200 кВ. Як наслідок, зникло світло спочатку в Лисичанську, а потім і в Сєвєродонецьку. До слова, вночі окупанти знову вдарили по Луганщині: під завалами будинку люди.

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