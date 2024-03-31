Десантники за дві години бою знищили дронами три десятки окупантів

Росіяни щодня зазнають шалених втрат у районі Новомихайлівки

Російські війська зазнають шалених втрат під час щоденних штурмів позицій 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади у районі Новомихайлівки. Так, 29 окупантів було знищено скидами за дві години бою. Відповідне відео бригада оприлюднила в Telegram.

«Ворожу піхоту косить артилерія, а за тих, кому вдається вціліти, беруться наші оператори дронів і втекти від небесної кари не вийде. Чудова робота, панове пілоти! Ювелірна точність! Браво!», – ідеться у підписі до відео.

Нагадаємо, воїн ЗСУ 41 день тримав підвал у Авдіївці.

Також український воїн Ростислав із позивним «Коцик» розповів, як під час одного зі штурмів його групі вдалося захопити в полон одразу шістьох окупантів.

Раніше десантник двічі вибрався з полону та привів до своїх трьох росіян.

Також повідомлялося, шо десантники розбили колону з 14 одиниць ворожої техніки під Білогорівкою.