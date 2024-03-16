Десантник розповів, як вдалося захопити в полон групу окупантів

Обмінний фонд ЗСУ поповнився на шістьох російських полонених

Український воїн Ростислав із позивним «Коцик» розповів, як під час одного зі штурмів його групі вдалося захопити в полон одразу шістьох окупантів. Військовий стверджує, що під час таких штурмів важливо мати міцний характер і бути впевненим у своїх побратимах. Історію захисника розповіли у Telegram-каналі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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Ще рік тому 29-річний Ростислав, який ніколи не тримав у руках зброї, міг сказати, що ненароджений для війни. Проте зараз боєць виконує одні з найскладніших завдань на фронті у складі 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗС України.

Воїн одним із перших заходить на ворожі позиції, першим звільняє нашу землю від окупанта.

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«Я завжди хотів штурмувати, тому, коли зʼявилась потреба у штурмовиках – зголосився одразу», – розповідає «Коцик».

Так, під час одного із боїв, штурмова група «Коцика», що складалася лише з чотирьох бійців, тихо обійшла окупантів з флангів і затисла їх на позиції. Російським військовим запропонували здатися і ті погодились.

«Нас було лише четверо, – пригадує той штурм «Коцик». –Тихо обійшли окупантів з флангів і затисли на позиції. Запропонували здатись – ті й підняли руки. У підсумку – взяли шістьох полонених», – розповів воїн.

«Коцик» також розповів, що найважливіше при штурмі – мати міцний характер і бути впевненим у своїх побратимах, що ті підстрахують в разі небезпеки.

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«Усі бійці нашої групи мені, як рідні, як брати, – розповідає штурмовик. – Я впевнений, що мене завжди прикриють і витягнуть. Це справжнє бойове братерство», – каже воїн.

Раніше десантник двічі вибрався з полону та привів до своїх трьох росіян.

Також повідомлялося, шо десантники розбили колону з 14 одиниць ворожої техніки під Білогорівкою.