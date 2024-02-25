Українські десантники знищили ворожий Starlink: ефектне відео

Наші бійці оприлюднили доказ того, що окупанти використовують на фронті супутниковий зв’язок компанії SpaceX

Воїни Десантно-штурмових військ Збройних сил України вперше зафіксували на відео, як російські окупанти використовують на фронті платформу супутникового зв’язку Starlink. За допомогою дрона українські бійці знищили її. Відповідне відео опублікували Десантно-штурмові війська ЗСУ.

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«Усі чули про те, що росіяни почали користуватися платформами супутникового зв’язку SpaceX, але досі відзняти їх нам не вдавалося. Компанія кілька разів відхрещувалася від постачання агресору своєї продукції. Крадений або придбаний контрабандним шляхом модем помітили оператори розвідувальних БПЛА 71 єгерської бригади», – йдеться в повідомленні.

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За допомогою FPV-дрона бійці бригади ліквідували Starlink.

Нагадаємо, українські сили працюють над нейтралізацією загрози зі сторони терміналів супутникового зв'язку Starlink, які росіяни використовують на фронті. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. За словами Юсова, порівняно з минулим роком, зараз використання Starlink в російській армії на лінії фронту стала справді більш системним і налагодженим.

Раніше американський мільярдер, Ілон Маск заявив, що його компанія SpaceX не продавала системи супутникового зв'язку Starlink Росії.