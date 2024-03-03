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Десантники розбили колону з 14 одиниць ворожої техніки під Білогорівкою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Десантники розбили колону з 14 одиниць ворожої техніки під Білогорівкою
Знищена десантниками техніка
фото: скріншот із відео

Вояки показали, який вигляд має дорога в пекло для росіян на Луганщині

На Луганщині росіяни сунуть на Білогорівку з боку Кремінної, однак ЗСУ зустрічають їх вогнем: на підступах до селища бійці 81-ої окремої аеромобільної Слобожанської бригади знищили 14 одиниць ворожої техніки. Відповідне відео публікують бійці бригади у соцмережах.

«Саме так сьогодні виглядає дорога в пекло для росіян на Луганщині. Своїми безуспішними спробами зайняти населений пункт, вони перетворили власну техніку на металеві бляшанки, які тепер просто іржавіють на українській землі», – ідеться у підписі до відео.

Нагадаємо, за минулу добу ворог майже 30 разів намагався прорвати оборону ЗСУ на одному з напрямків. 

Раніше повідомлялося, що якщо Україна програє в повномасштабній війні, то з Росією доведеться воювати всьому НАТО. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на слуханнях Комітету з питань збройних сил Палати представників США.

Нагадаємо, ексголовнокомандувач збройними силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес вважає, що у разі перемоги в Україні Росія буде наступати на країни Балтії або іншу державу НАТО.

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Теги: розвідка росія Україна ворог відео росіяни Ллойд Остін

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