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Десантник двічі вибрався з полону та привів до своїх трьох росіян

Надія Карбунар
glavcom.ua
Десантник двічі вибрався з полону та привів до своїх трьох росіян
«Псих» вижив після бою на гранатах
фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України/Facebook

Військова хитрість українських вояків допомогла повернути втрачену позицію

Він двічі потрапляв в руки окупантам, але першого разу кинув в них гранатою та втік, а наступного – взяв в полон трьох окупантів! Надзвичайна історія сталася з військовослужбовцем одного з бойових батальйонів 80-ї Галицької бригади з позивним «Псих» на Мар’їнському напрямкові. Там росіяни, використовуючи всі свої сили та засоби, активно намагаються захопити наші позиції та зламати нашу оборону. За кожен метр чиняться люті бої. Деякі позиції переходять з рук в руки та фактично є сірою зоною, повідомляє Служба зв’язків з громадськістю 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

«Противник штурмував нашу закриту позицію та взяв в полон трьох військовослужбовців. Двох відразу відправили до себе в розташування, а «Психа» залишили біля себе укріплювати відбиту позицію. Він добросовісно сидів біля них, а коли ті відволіклися, взяв гранату, кинув в них та втік назад до своїх. Потім його побратим «Нолан» штурмонув цю позицію та взяв трьох під@рів в полон», – розповідає начальник штабу батальйону «Символ», який бере участь в керуванні боями.

Десантник двічі вибрався з полону та привів до своїх трьох росіян фото 1

Згодом ситуація фактично повторилась.

«Штурмувала група з п’яти окупантів. У бліндажі наших було троє. Двох під@рів на півдорозі вони застрелили, троє застрибнуло до них в бліндаж. Почався бій на гранатах. «Псих» вижив. У нього були обпечені руки, він не міг взяти автомат. Вони забігли до нього та взяли в полон. Просидів він з ними півтори доби. Ми не знали цього і почали активно «викурювати» противника скидами.  А потім по перехопленню почули, що з наших є один живий, якого планують виставити на вхід, щоб ми їм не розвалили бліндаж. З мавіка ми побачили одягненого в нашу форму військового і  впізнали в ньому «Психа», – розповідає офіцер.

Десантник двічі вибрався з полону та привів до своїх трьох росіян фото 2

Командування батальйону прийняло рішення – скинути з дрона на позицію рацію. Далі вело перемовини з окупантами та переконувало їх здатися. Морально-психологічний стан росіян, м’яко кажучи, хотів бажати кращого... Їжа та вода закінчувалися. Вони були демотивовані воювати та дуже боялися обстрілів з нашого боку. Але й були нажахані тим, що їх вб’ють свої дорогою до нашої позиції.

«Вони сказали, що здатися – не варіант, бо їх перестріляють їхні снайпери. Ми пообіцяли зробити стіну з диму та подавити вогнем артилерії ворожі вогневі засоби, які були поблизу. Вони на це погодились, але сказали, що будуть виходити по-сірому. Тоді «Псих» закричав: «Я даю вам 30 секунд, інакше нас тут всіх просто «розберуть!». Зрештою вони погодились на цю «авантюру». Ми кинули дими, запрацювала наша артилерія, - наш боєць повів за собою трьох росіян! Вони, піднявши руки, благополучно здалися в полон і не чинили спротиву», – розповів «Символ».

Важливо й наступне: того дня військова хитрість наших допомогла повернути втрачену позицію. Росіяни стабільно виходили на зв'язок зі своїми командирами. Коли йшли здаватися, прихопили з собою і свою рацію. Вже з полону вони відповідали, що й надалі тримають захоплений бліндаж. Їхні командири навіть не підозрювали, що вони вже в полоні. Завдяки цьому того ж вечора наші армійці відновили позицію.

Раніше повідомлялося, шо десантники розбили колону з 14 одиниць ворожої техніки під Білогорівкою. 

Теги: історія полон росіяни

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