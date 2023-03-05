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Десантники знищили підрозділ окупантів, одягнених у форму ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Десантники знищили підрозділ окупантів, одягнених у форму ЗСУ
Десантники ефективно нищать окупантів
фото з відкритих джерел

Можливо, спорядження було зняте з полонених або загиблих українських воїнів

Українські десантники знищили підрозділ російських окупантів на одному з важливих напрямків фронту. При цьому ворог не припиняє активних наступальних дій, хоча, зазнає чималих втрат в живій силі та військовій техніці. Про це повідомляють Десантно-штурмові війська в Telegram.

Так, воїни 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України ліквідували підрозділ противника на одному з важливих напрямків.

«У більшості знищеного особового складу окупантів помічені черевики, елементи форми одягу та спорядження ЗС України», – ідеться в повідомленні.

Десантники не виключають, що спорядження було зняте з полонених або загиблих українських воїнів.

Раніше українські захисники знищили реактивну систему залпового вогню, артилерійську гармату та склад боєприпасів російських окупантів на Кінбурнській косі у Миколаївській області.

До слова, триває 375-та доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито понад 130 атак противника на зазначених напрямках.

Теги: Миколаїв ворог десант

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