Десантники ліквідували групу окупантів в районі Бахмута (відео)

Скупчення живої сили противника виявили безпілотники

Воїни 71-ї єгерської бригади Десантно-штурмових військ ліквідували групу окупантів в районі Бахмута Донецької області. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

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Скупчення живої сили противника в районі Бахмута виявили безпілотники єгерів ДШВ. Координати миттєво передали бригадній мінометній батареї та самохідній установці «Краб».

«Вибухи 155-міліметрових снарядів загнали окупантів у посадку, а там вже їх чекали пристріляні нашими мінометниками сектори. Згодом посадку зачистили штурмові підрозділи єгерів-десантників», – зазначили в Міноборони.

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Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомила, яка ситуація у Соледарі та Бахмуті.

За оцінками американської розвідки, в районі українських міст Соледар і Бахмут тривають жорстокі бої, однак росіяни не мають повного контролю над жодним із цих населених пунктів.