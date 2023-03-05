ЗСУ завдали удару по окупантам на Кінбурнській косі: у повітря злетів склад, гармата і РСЗВ

Українські військові вдало відрацювали по російських позиціях на Миколаївщині

Українські захисники знищили реактивну систему залпового вогню, артилерійську гармату та склад боєприпасів російських окупантів на Кінбурнській косі у Миколаївській області. Про це повідомила пресслужба ОК «Південь».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під час відпрацювання операції проти зосередження російських військ та техніки на Лівобережжі, яка включала підтримку авіації Повітряних сил, вдалося ліквідувати щонайменше 18 окупантів, три одиниці озброєння та військової техніки. Остаточні результати ще дорозвідуються.

«Ефективна робота наших ракетно-артилерійських підрозділів шляхом нанесення точних вивірених ударів по вогневих позиціях ворога на Кінбурнській косі викреслила з використання одну артилерійську гармату та реактивну систему залпового вогню. Урочистим феєрверком відгукнувся і склад боєприпасів, що окупанти тримали на косі», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зауважимо, у березні 2022 року російські війська окупували косу, щоб заблокувати рух із портів Херсона й Миколаєва, та вели обстріли Очакова. У ході контрнаступу ЗСУ в листопаді 2022 року Кінбурнська коса лишилася єдиною окупованою росіянами частиною Миколаївської області.

До слова, триває 375-а доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито понад 130 атак противника на зазначених напрямках.

Раніше повідомлялося, що на Кінбурнській косі не залишилося цивільних: Кім розповів, що окупанти зробили з мешканцями.