Деякі громадяни зможуть отримати відстрочку від призову: деталі законопроєкту

Згідно з документом, жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Станом на зараз законопроєкт опрацьовують в комітеті.

Нагадаємо, нещодавно в Україні набув набув чинності закон, який звільняє від призову частину чоловіків. Річ йде про учнів та педагогів професійно-технічних училищ.