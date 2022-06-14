Чи буде мобілізація жінок на війну? Міноборони дало відповідь

Маляр: «Станом на сьогодні мобілізація відбулася повністю за планами»

Міністерство оборони України поки не розглядає мобілізацію жінок. А новини про можливе залучення до війська жінок є ні чим іншим, як фейком, що поширюють російські пропагандисти. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

«У нас не стоїть сьогодні питання про мобілізацію жінок. Це не єдиний фейк, який запускає Росія», – сказала вона.

За словами Маляр, наразі не можна прогнозувати те, як буде проводитись мобілізація надалі, все буде залежати від ситуації на фронті. «Станом на сьогодні мобілізація відбулася повністю за планами. У нас зривів немає», – додала Маляр.

У червні РНБО спростувала популярні міфи про військові повістки, заявивши, що отримання повістки ще не означає, що людина обов’язково буде мобілізованою. Повістка – це лише виклик до регіонального військового комісаріату.