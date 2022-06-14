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    Події в Україні

    Чи буде мобілізація жінок на війну? Міноборони дало відповідь

    Чи буде мобілізація жінок на війну? Міноборони дало відповідь
    фото з відкритих джерел

    Маляр: «Станом на сьогодні мобілізація відбулася повністю за планами»

    Міністерство оборони України поки не розглядає мобілізацію жінок. А новини про можливе залучення до війська жінок є ні чим іншим, як фейком, що поширюють російські пропагандисти. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

    «У нас не стоїть сьогодні питання про мобілізацію жінок. Це не єдиний фейк, який запускає Росія», – сказала вона.

    За словами Маляр, наразі не можна прогнозувати те, як буде проводитись мобілізація надалі, все буде залежати від ситуації на фронті. «Станом на сьогодні мобілізація відбулася повністю за планами. У нас зривів немає», – додала Маляр.

    У червні РНБО спростувала популярні міфи про військові повістки, заявивши, що отримання повістки ще не означає, що людина обов’язково буде мобілізованою. Повістка – це лише виклик до регіонального військового комісаріату.

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    Теги: росія окупанти Міноборони війна військові мобілізація Україна жінка окупація #stoprussia
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    Чи буде мобілізація жінок на війну? Міноборони дало відповідь