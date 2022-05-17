Загальна мобілізація: хто не підлягає призову на військову службу

Призову підлягають усі громадяни України віком від 18 до 60 років

Згідно з законом України, є певна категорія осіб, яких держава не може призвати на військову службу під час дії воєнного стану

Мобілізація в Україні була оголошена 24 лютого на три місяці й триватиме до 24 травня. Те, чи призиватимуть громадян на військову службу надалі, залежатиме від ситуації на фронті.

Призову підлягають усі громадяни України віком від 18 до 60 років. Здебільшого – це чоловіки, але можуть бути мобілізовані жінки, які перебувають на військовому обліку за необхідними арміями військово-облікових спеціальностей.

Водночас є категорії осіб, які не підлягають мобілізації у воєнний час.

Кого не призиватимуть на службу під час війни:

ті, хто був заброньований на період мобілізації й на воєнний час державними органами влади й іншими державними організаціями, органами місцевого самоврядування, за установами, підприємствами та організаціями;

ті, хто був визнаний медкомісією тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я (до шести місяців з необхідністю проходження повторної комісії) та особи з інвалідністю;

чоловіки й жінки, на утримуванні яких перебуває троє і більше дітей до 18 років (можуть бути призвані на військову службу лише у разі їхньої згоди й тільки за місцем проживання);

чоловіки та жінки, які самі виховують дитину/дітей віком до 18 років (можуть бути призвані на військову службу лише у разі їхньої згоди й тільки за місцем проживання);

чоловіки й жінки, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А або з ту, яка хворіє на важку хворобу (з відповідною довідкою) віком до 18 років;

чоловіки та жінки, на утримуванні яких перебуває дитина з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження);

чоловіки та жінки, які виховують повнолітню (18-23 років) дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

чоловіки та жінки, які є опікунами, усиновителями, прийомними батьками, піклувальниками, батьками-вихователями та утримують дітей-сиріт і тих дітей, які були позбавлені батьківського піклування (віком до 18 років);

особи, які опікуються чоловіком/дружиною або батьками (своїми чи чоловіка/дружини), які були визнані інвалідами I-II групи;

особи, які постійно доглядають за особою з інвалідністю I-II групи або за особою, яка, за висновком лікаря, потребує такого догляду;

ті, які займаються постійним доглядом за особами, що потребують піклування за законом (в разі, якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд);

піклувальники особи з інвалідністю, яка була визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;

народні депутати, депутати Верховної Ради АР Крим.

Інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках:

ті, хто здобуває фахову передвищу або вищу освіту, аспіранти, асистенти-стажисти, докторанти, які навчаються на денній або дуальній формі навчання;

науково-педагогічні та наукові працівники закладів фахової передвищої та вищої освіти, а також тих організацій, які мають науковий ступінь та/або вчене звання;

педагогічні працівники закладів середньої освіти, які працюють хоча б на 0,75 ставки в наукових та освітніх закладах;

особи, які звільнилися з військової служби в запас і з цього часу ще не пройшло шести місяців (в цей перелік не входять резервісти першої черги), але їх можуть призвати за їхнім власним бажанням;

чоловіки та жінки, чиї близькі родичі пропали безвісти чи загинули під час проведення АТО і були до неї залучені опосередковано чи прямо.

Нагадаємо, що українським чоловікам не планують дозволяти виїзд за кордон, поки триває війна з Росією. Однак рішення про скасування заборони на виїзд залежить від позиції військових.